Кая Каллас: мы ноем и из-за этого становимся беднее

„У многих секторов дела идут не так уж плохо. Есть факторы, вызывающие беспокойство и находящиеся в красной зоне, но также существуют компании, положение которых позитивно“, - заметила Каллас в передаче радио Äripäev „Globaalne pilk“.

По ее словам, одной из причин, по которой экономический спад в Эстонии является самым большим в Европе, является склонность эстонцев постоянно жаловаться. „Один предприниматель очень хорошо сказал, что мы жалуемся на свою бедность. Постараться бы избегать этого“, - сказала Каллас.

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