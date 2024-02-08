Кая Каллас: мы ноем и из-за этого становимся беднее(125)
Премьер-министр Кая Каллас считает, что эстонцы - самые большие нытики в регионе, и это в том числе усиливает экономический спад страны, пишет dv.ee.
„У многих секторов дела идут не так уж плохо. Есть факторы, вызывающие беспокойство и находящиеся в красной зоне, но также существуют компании, положение которых позитивно“, - заметила Каллас в передаче радио Äripäev „Globaalne pilk“.
По ее словам, одной из причин, по которой экономический спад в Эстонии является самым большим в Европе, является склонность эстонцев постоянно жаловаться. „Один предприниматель очень хорошо сказал, что мы жалуемся на свою бедность. Постараться бы избегать этого“, - сказала Каллас.
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