ГРАФИКА | Куда и откуда текут эстонские медовые реки

В 2020 году в странах Европейского союза на фермах было зарегистрировано 8,1 миллиона ульев. Однако это лишь частичное отражение общей картины ульев в ЕС, так как статистика Евростата учитывает только ульи на фермах, и в некоторых странах, например, в Германии, ульи не входят в состав ферм и, следовательно, не учитываются в европейских статистических данных. Румыния лидирует по количеству ульев национальном уровне, с 1,5 миллионом ульев на фермах. Италия и Греция следуют со своими 1 миллионами ульев каждая, за которыми идут Испания (0,9 миллиона ульев), Болгария (0,9 миллиона) и Португалия (0,7 миллиона). В то время как в Эстонии в 2020 году зарегистрировано всего 10,6 тысяч ульев.