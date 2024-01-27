ГРАФИКА | Шоколад и миллиарды: как Европа зарабатывает на сладкой экономике и сколько шоколада производит Эстония

Глобальный рынок шоколада оценивается в более чем 55 миллиардов евро. Только за один 2022 год по всему миру было продано более 7,5 миллиона тонн этого сладкого удовольствия, что приблизительно равно одному килограмму на каждого обитателя Земли. В тот же период в Эстонии было реализовано около 1,8 тысячи тонн шоколада местного производства в виде плиток, а также почти тысяча тонн шоколадных конфет на общую сумму 27 миллионов евро. Каковы текущие тенденции и перспективы развития шоколадной экономики в странах Европейского союза и, в частности, в Эстонии?