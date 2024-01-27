ГРАФИКА | Шоколад и миллиарды: как Европа зарабатывает на сладкой экономике и сколько шоколада производит Эстония

Глобальный рынок шоколада оценивается в более чем 55 миллиардов евро. Только за один 2022 год по всему миру было продано более 7,5 миллиона тонн этого сладкого удовольствия, что приблизительно равно одному килограмму на каждого обитателя Земли. В тот же период в Эстонии было реализовано около 1,8 тысячи тонн шоколада местного производства в виде плиток, а также почти тысяча тонн шоколадных конфет на общую сумму 27 миллионов евро. Каковы текущие тенденции и перспективы развития шоколадной экономики в странах Европейского союза и, в частности, в Эстонии?
Европа занимает особое положение в мире как главный производитель и ключевой экспортный рынок шоколада. Почти 56% всего мирового импорта какао-бобов приходится на Европу, в то время как на Северную Америку и Латинскую Америку в совокупности приходится всего 17%, а на Азию – 26%.
На европейском континенте действует множество производителей шоколада. Преимущественно крупные транснациональные компании. Nestlé, Mondelez, Mars, Hershey, Lindt & Sprüngli и Ferrero занимают основную долю рынка готовой продукции. Самой крупной из них является Mars Wrigley Confectionery с объемом годовых продаж в размере 18 миллиардов евро.
Основными производителями шоколада в ЕС являются Германия, Италия и Франция, на долю которых вместе пришлось почти две трети (64%) от общего производства шоколада в ЕС. На следующих позициях идут Нидерланды с 9%, Бельгия и Польша, доля которых составляет порядка 7% каждая.