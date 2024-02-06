Полиция понимает, что вопросов больше, чем ответов. Поиски недавно родившей женщины продолжаются

Оперативный дежурный Ляэнеской префектуры Юллар Кютт сообщил, что полиция продолжает собирать дополнительную информацию, чтобы найти женщину, которая, возможно, нуждается в помощи.

„Мы проверили здания и местность в поселке Сууре-Ляхтру и использовали для этого как служебных собак, так и дроны. Кроме того, мы собрали информацию от местных жителей, связались с больницами и семейными врачами, чтобы установить личность женщины или ее возможное местонахождение. Мы проверяем всю информацию, которую получаем от людей и которая может помочь нам найти женщину. К сожалению, женщину мы пока не нашли, но продолжаем проверять полученные сведения и собирать информацию. Мы очень благодарны всем людям, которые предоставили нам информацию“, – прокомментировал страж порядка.

Он сказал, что понимает, что данная просьба о помощи в поисках может вызвать вопросы, на которые люди хотят получить ответ, но сейчас главная цель полиции – найти женщину и собрать необходимую информацию.

„Мы работаем и над выяснением точных обстоятельств, но жизнь и здоровье человека сейчас являются нашим приоритетом“, – добавил он.

Правоохранительные органы просят всех, кто видел сегодня предположительно нуждающуюся в помощи женщину или знает ее возможное местонахождение или направление движения, сообщить об этом по телефону 5198 9886 или 112.

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