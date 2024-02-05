СРОЧНО | Полиция разыскивает женщину, которая только что родила и может нуждаться в помощи

Сегодня около полудня в полицию поступило сообщение о том, что в районе деревни Сууре-Ляхтру в волости Ляэне-Нигула в Ляэнемаа утром могла находиться женщина, которая только что родила, но может нуждаться в послеродовой помощи.

К сожалению, у полиции нет более подробной информации ни об особых приметах женщины, ни о ее месте жительства, но есть основания полагать, что женщина еще не обратилась в больницу за медицинской помощью после родов и поэтому может срочно в ней нуждаться.

Полиция оповестила больницы и с помощью служебной собаки и дронов пыталась найти женщину в том районе, где она находилась утром, а также опросила местных жителей, но пока безрезультатно.

Правоохранительные органы просят всех, кто видел сегодня предположительно нуждающуюся в помощи женщину или знает ее возможное местонахождение или направление движения, сообщить об этом по телефону 5198 9886 или 112.

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