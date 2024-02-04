Мария Юферева-Скуратовски о помощи украинским беженцам: „В должном объеме денег нам не хватает“

— Хватит ли государству денег для помощи украинским беженцам, которые сюда приехали и продолжают приезжать? В то же время государство взяло курс на сокращение расходов, рост налогов, потому что бюджет в плохом состоянии.

— Вы правы, когда отмечаете, что наш бюджет не в самом лучшем состоянии. В должном объеме денег нам не хватает. Все мы знаем о забастовке учителей, знаем, что полицейские и спасатели остались без повышения заработных плат в этом году. Есть много моментов, которые хотелось бы улучшить.

Но Эстония и эстонцы показали себя с начала войны удивительно отзывчивыми. Я даже удивилась этой теплоте и готовности в чем-то самим подвинуться и помочь тем, кто больше всех нуждается. Но, разумеется, здесь необходимо искать разумный баланс, чтобы государство продолжало функционировать, чтобы оно могло оказывать необходимую поддержку и местным жителям, и беженцам. Я думаю, в ближайшие годы задача правительства и Рийгикогу будет как раз в том, чтобы найти необходимый баланс. Тогда мы сможем функционировать и друг другу как-то помогать, поддерживать и не скатиться в глубокую бедность. Национальное благополучие во многом зиждется на том, насколько финансово и социально защищены люди. Поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы уровень жизни у нас все-таки не снижался. Какой-то баланс придется искать, и этот поиск будет непростым, это уже понятно.

В проекте „Украинцы VS Политики“ в формате видеоподкаста встречаются украинские беженцы и ведущие русскоязычные политики Эстонии.

Полностью наш подкаст с участием депутата Марии Юферевой-Скуратовски и специалиста по коммуникации Анной Шулика смотрите ЗДЕСЬ.

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