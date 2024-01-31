„Если ты врач высокой категории, инженер, юрист, то без эстонского ты не можешь сделать ничего“. На RusDelfi возвращаются „Украинцы VS Политики“
Десятки тысяч украинцев из-за агрессии, развязанной Россией, оказались в Эстонии. С начала полномасштабной войны прошло уже почти два года. Как продвигается интеграция украинцев в нашем обществе? Учат ли язык? Выросла ли преступность, как этого опасались пользователи соцсетей? Специалист по коммуникации Анна Шулика и депутат Рийгикогу от Партии реформ Мария Юферева-Скуратовски лицом к лицу в проекте RusDelfi „Украинцы VS Политики“.
В получасовой беседе участницы проекта сравнили интеграцию украинцев и русскоязычных жителей Эстонии, обсудили эстонскую помощь Украине, а также раскрыли секрет, почему для жителей одного района Таллинна всё чуть менее однозначно, чем для остальной страны.
- Бюджет наш действительно не в лучшем состоянии, и справедливости ради, стоит отметить, что денег в должном объеме нам не хватает, - в самом начала беседы признала политик. - Все мы знаем, что полицейские и спасатели остались без повышения зарплаты в этом году. Есть многие моменты, которые хотелось бы улучшить. Но в данном случае (речь о помощи украинцам - прим. RusDelfi) и Эстония, и эстонцы показали себя удивительно отзывчивыми. Даже я удивилась готовности как-то самим подвинуться и помочь тем, кто в этом больше нуждается.
- У меня не было особенных ожиданий от беженцев, - сказала Юферева-Скуратовски. - Опасения? Было много слухов, которые распространялись в соцсетях, мол, увеличится уровень преступности. Но мне кажется, это было больше моментом пропаганды, который раздувался в соцсетях и не получил отражения в реальности. Никакой глобальной перемены в нашей внутренней безопасности я не заметила, наша полиция и Министерство внутренних дел об этом тоже не сигнализируют.
Как украинцу найти подходящую работу в Эстонии? Эта тема стала одной из ключевых в обсуждении.
- Мы ездили по регионам, и проблема заключается в том, что невозможно беженца взять ухаживать за инвалидом. Но людям в таком положении важно, чтобы с ними поговорили. Людям не хочется, чтобы к ним просто кто-то пришел, выполнил определенные манипуляции, и всё, - рассказывает депутат Рийгикогу. - И из-за этого возникает такой барьер и невозможность использовать потенциал беженцев. Эстонский язык - сложный. За месяц-два его не выучить.
- Я знаю, что очень многие украинцы посещают курсы эстонского языка. А1 в моем окружении, по крайней мере, завершили все, - сказала Шулика. - Дальше основная сложность состоит в том, что приходится выбирать. Чтобы выучить язык, нужно время. Многие украинцы - это мамы с детьми. Один кормилец в семье. Ты либо посвящаешь курсам и языковым кафе три дня в неделю, либо идешь на работу. Ты не можешь оправдываться тем, что „мне надо учить эстонский“. И я знаю, что для многих украинцев, которые хорошие специалисты в своих профессиях, это большая проблема. Если ты врач высокой категории, инженер, юрист, то без языка ты не можешь сделать ничего.