„Если ты врач высокой категории, инженер, юрист, то без эстонского ты не можешь сделать ничего“. На RusDelfi возвращаются „Украинцы VS Политики“

В получасовой беседе участницы проекта сравнили интеграцию украинцев и русскоязычных жителей Эстонии, обсудили эстонскую помощь Украине, а также раскрыли секрет, почему для жителей одного района Таллинна всё чуть менее однозначно, чем для остальной страны.

- Бюджет наш действительно не в лучшем состоянии, и справедливости ради, стоит отметить, что денег в должном объеме нам не хватает, - в самом начала беседы признала политик. - Все мы знаем, что полицейские и спасатели остались без повышения зарплаты в этом году. Есть многие моменты, которые хотелось бы улучшить. Но в данном случае (речь о помощи украинцам - прим. RusDelfi) и Эстония, и эстонцы показали себя удивительно отзывчивыми. Даже я удивилась готовности как-то самим подвинуться и помочь тем, кто в этом больше нуждается.

- У меня не было особенных ожиданий от беженцев, - сказала Юферева-Скуратовски. - Опасения? Было много слухов, которые распространялись в соцсетях, мол, увеличится уровень преступности. Но мне кажется, это было больше моментом пропаганды, который раздувался в соцсетях и не получил отражения в реальности. Никакой глобальной перемены в нашей внутренней безопасности я не заметила, наша полиция и Министерство внутренних дел об этом тоже не сигнализируют.

Как украинцу найти подходящую работу в Эстонии? Эта тема стала одной из ключевых в обсуждении.

- Мы ездили по регионам, и проблема заключается в том, что невозможно беженца взять ухаживать за инвалидом. Но людям в таком положении важно, чтобы с ними поговорили. Людям не хочется, чтобы к ним просто кто-то пришел, выполнил определенные манипуляции, и всё, - рассказывает депутат Рийгикогу. - И из-за этого возникает такой барьер и невозможность использовать потенциал беженцев. Эстонский язык - сложный. За месяц-два его не выучить.