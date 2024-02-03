„Только не в Россию!“ Жительница Бучи с российским гражданством надеется на пересмотр решения о ее высылке из Эстонии

В начале января психотерапевту Ольге Зайцевой, работавшей в Таллинне в центре помощи украинским военным беженцам, пришел отказ от Департамента полиции и погранохраны в предоставлении международной защиты, о которой женщина, приехавшая сюда после начала войны в Украине и получившая первичную защиту, ходатайствовала летом. Ольге велели покинуть Эстонию в течение 30 дней. Потому что она - гражданка России.
Сейчас Ольга подала апелляцию, и надеется на пересмотр решения Департамента полиции и погранохраны. Потому что вернуться в Россию, жительница Бучи, которая еще до войны переехала в Украину, и всегда публично выступала против войны, не может.
„В РФ я не поеду, это было бы самоубийством. Я, которая жила в Буче, дружила с местными людьми, стояла за них горой, не боялась публичных высказываний против агрессии РФ, делилась информацией о том, что там происходило, из первых рук. Да я и есть „ходячий фейк“ о зверствах Бучи, за который РФ так истово наказывает“, - рассказала RusDelfi Ольга.
История Ольги не слишком типична. Москвичка, которая влюбилась в Украину и переехала туда на ПМЖ. Москвичка, ставшая „своей“ в Буче, помогавшая и поддерживавшая украинцев и даже в первые дни войны пытавшаяся прорваться через линию фронта, чтобы спасти погибающую в запертой квартире в Буче кошку. Кошку Ольга спасти не смогла... война уже творила безумие, и прорваться туда, где было опасно, не вышло.
Понятно, что оставаться в Буче было невозможно. Пришлось думать, куда дальше. Первым выбором измотанной женщины была Португалия, где у нее была недвижимость. Но так же, как когда-то Ольгу позвал Киев, в этот раз судьба из теплой Португалии отправила Ольгу в промозглый Таллинн.
„В Эстонии у меня были друзья, а, прилетев в Португалию, совершенно обессиленная и на препаратах, поддерживающих психику, я не смогла там остаться. Остаться под теплым солнцем, где люди ходят и улыбаются, где как будто ничего не напоминает о доме и войне - это оказалось выше моих сил. Я поняла, что мое внутреннее состояние далеко от настроения солнечной Португалии. В Эстонии мне было комфортнее. Серость, ветры, промозглость - все это соответствовало тому, что творилось у меня в душе, и, как ни странно, помогало лучше справляться“.
В Таллинне Ольге, психотерапевту по профессии, предложили оказывать психологическую помощь беженцам войны. Это было возможностью чувствовать связь с домом, с людьми, которые так же, как и она, пострадали от войны. Ольга работала с женщинами и подростками. По ее словам, подростки больше всего оказываются травмированы тем, что лишаются своего дома и вынуждены следовать в неизвестность за родителями, разлучаясь с друзьями и обрывая связи.
В самом начале Ольга получила в Эстонии временную защиту от государства, но позже Департамент полиции и погранохраны нашел, что у нее не было оснований на эту защиту. И ей ее не продлили. Наверняка, большую роль в этом сыграл тот факт, что у Ольги закончился украинский вид на жительство, и для Эстонии она стала обычной гражданкой РФ, не имеющей законных оснований здесь находиться.
После отказа в продлении защиты, Ольга отправила в департамент свои возражения и доказательства того, что она точно не может вернуться в Россию, выписки из пожертвований ВСУ, переписку с друзьями из Бучи, скриншоты своей странички в Фэйсбуке, где четко прослеживается ее поддержка Украины и осуждение российской агрессии. Но и это не помогло.
Если суд решит, что Департамент полиции и погранохраны не учел какие-то обстоятельства или же совершил правовую неточность, то, разумеется Департамент это исправит. Известно, что PPA ограничен жесткими рамками законодательства, которые не позволяют разбирать каждый подобный случай индивидуально. Но понятно и то, что за каждым таким случаем - поломанные человеческие судьбы, эмоциональное выгорание, антидепрессанты, слезы, потери. Все то, что сопутствует войне.
Полностью историю Ольги читайте в материале RusDelfi „Пострадала как украинка, отвечаю как русская“. Гражданке РФ, оказывающей психологическую помощь беженцам в Таллинне, Эстония отказала в международной защите“.
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