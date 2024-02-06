Переехавший в Эстонию россиянин два года не попадал на языковые курсы: эта проблема касается тысяч иммигрантов

„Первое время приходилось решать бытовые вопросы, сейчас готов пойти на курсы, но их нет“

Михаил Турусов с женой впервые приехали в Эстонию в конце 2021 года. „С намерением в будущем сменить гражданство, — не скрывает планы Михаил. — В январе 2022 года мы перевезли все свои вещи из России и начали обустраивать быт. Несмотря на то, что в Эстонии реально жить со знанием только русского и английского языков, я считаю, что знать местный язык нужно хотя бы на базовом уровне, чтобы отдать дань уважения стране, в которой ты планируешь жить дальше и облегчить взаимодействие с госорганами. Дополнительно к этому получить постоянный ВНЖ невозможно без знания языка“.

Михаил рассказывает, что первые полтора года приходилось решать множество бытовых вопросов, поэтому старт в изучении эстонского откладывался. „Жене я сказал, чтобы она учила язык, по возможности, пока ищет работу. Она успела изучить А1 по Кассе по безработице, но после того, как она трудоустроилась, бесплатные курсы по кассе для нее закрылись“, — рассказывает Михаил.

Когда встал вопрос самому пойти на курсы, мужчина столкнулся с серьезными сложностями. „Я пытался стучаться в SettleInEstonia довольно давно. Также писал и звонил в Фонд интеграции, но