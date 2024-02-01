Партии пока не решили, что делать с пожертвованиями от оказавшегося в центре скандала Олега Осиновского

В понедельник „Эстонский Экспресс“ написал, что после начала войны в Украине крупный эстонский бизнесмен Олег Осиновский переоформил свои российские железнодорожные компании на имя близкой родственницы, под управлением которой продолжился экспорт из России железной руды с предприятий российского олигарха Алишера Усманова. Компания перевезла через восточную границу железа и железной руды на сумму 777 миллионов евро, львиная доля них была отправлена в Европейский союз. Перевозки осуществлялись как минимум до июля прошлого года.

Сам Осиновский с февраля 2022 года до конца прошлого года пожертвовал партии Eesti 200 45 000 евро и социал-демократам 50 000 евро.

Исполнительный директор Eesti 200 Михкель Вески сказал Delfi, что, поскольку внутри партии эта тема еще не обсуждалась, он пока не может прокомментировать, что будет с пожертвованием. Когда может состояться соответствующая внутрипартийная дискуссия, он также сказать не смог.

Генеральный секретарь Социал-демократической партии Рейли Ранд сказала, что и они не обсуждали возврат пожертвования на уровне правления.

„С одной стороны, понятно, что юридически с этим пожертвованием все корректно, с другой стороны, конечно, моральная сторона вопроса здесь может показаться сомнительной, но мы еще не сформировали позицию по этому вопросу“, - сказала Ранд.

По ее словам, очередное заседание совета партии состоится на следующей неделе.

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