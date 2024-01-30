Эстонский Экспресс
30.01.2024, 12:50

РОССИЙСКИЙ СЛЕД | Большой бизнес Осиновского, или Как вывезти из России железо с предприятия любимого олигарха Путина на 770 миллионов евро

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РОССИЙСКОЕ ЖЕЛЕЗО: Фирма Вероники Осиновской помогала российскому олигарху переправлять в Европу большие объемы железа.
РОССИЙСКОЕ ЖЕЛЕЗО: Фирма Вероники Осиновской помогала российскому олигарху переправлять в Европу большие объемы железа.
ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

После начала войны в Украине крупный эстонский бизнесмен Олег Осиновский переоформил свои российские железнодорожные компании на имя близкой родственницы Вероники Осиновской, под управлением которой продолжился экспорт из России железной руды с предприятий мрачного олигарха Алишера Усманова.

С начала полномасштабной войны в Украине больше всего товаров из России вывезла малоизвестная эстонская логистическая компания Vero Logistics OÜ. Компания перевезла через восточную границу железа и железной руды на сумму 777 миллионов евро, львиная доля них была отправлена в Европейский союз.

По данным Eesti Ekspress, такие поставки осуществлялись как минимум до июля 2023 года. Согласно российским таможенным декларациям, товар везли с двух месторождений в России — Лебединского и Михайловского ГОК. Эти горно-обогатительные комбинаты входят в холдинг „Металлоинвест“. Крупнейшим акционером „Металлоинвеста“ является основатель этой компании, печально известный российский олигарх Алишер Усманов.

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