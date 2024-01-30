РОССИЙСКИЙ СЛЕД | Большой бизнес Осиновского, или Как вывезти из России железо с предприятия любимого олигарха Путина на 770 миллионов евро

С начала полномасштабной войны в Украине больше всего товаров из России вывезла малоизвестная эстонская логистическая компания Vero Logistics OÜ. Компания перевезла через восточную границу железа и железной руды на сумму 777 миллионов евро, львиная доля них была отправлена в Европейский союз.