30.01.2024, 12:50
РОССИЙСКИЙ СЛЕД | Большой бизнес Осиновского, или Как вывезти из России железо с предприятия любимого олигарха Путина на 770 миллионов евро(21)
ФОТО: | Delfi Meedia
После начала войны в Украине крупный эстонский бизнесмен Олег Осиновский переоформил свои российские железнодорожные компании на имя близкой родственницы Вероники Осиновской, под управлением которой продолжился экспорт из России железной руды с предприятий мрачного олигарха Алишера Усманова.
С начала полномасштабной войны в Украине больше всего товаров из России вывезла малоизвестная эстонская логистическая компания Vero Logistics OÜ. Компания перевезла через восточную границу железа и железной руды на сумму 777 миллионов евро, львиная доля них была отправлена в Европейский союз.