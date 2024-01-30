30.01.2024, 14:25
ВИДЕО | Здравствуй, весна! Кленовый сок уже потек
Вот уже несколько дней в социальных сетях идет оживленное обсуждение вопроса — потек ли где-то у клена сок. Как выяснилось, в Эсна (Ярвамаа) сбор кленового сока уже идет.
Редактор Maaleht по Южной Эстонии и Пярнумаа уже ведет сбор кленового сока. Его дом расположен в Ярвамаа, где уже некоторое время стоит мягкая погода.
Обычно кленовый сок начинают собирать в феврале-марте. Подробнее читайте здесь.
Есть ли у вас опыт сбора кленового сока, который по своим полезным свойства не уступает березовому? Поделитесь в комментариях!
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