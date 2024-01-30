ВИДЕО | Здравствуй, весна! Кленовый сок уже потек

Редактор Maaleht по Южной Эстонии и Пярнумаа уже ведет сбор кленового сока. Его дом расположен в Ярвамаа, где уже некоторое время стоит мягкая погода.

Обычно кленовый сок начинают собирать в феврале-марте. Подробнее читайте здесь.

Есть ли у вас опыт сбора кленового сока, который по своим полезным свойства не уступает березовому? Поделитесь в комментариях!

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