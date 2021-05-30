Специалисты объяснили, почему мы собираем именно кленовый и березовый сок

Можно было бы предположить, что древесный сок люди получают из флоэмы — богатого сахарами слоя под корой. Но это не так. Ранней весной, когда столбик термометра показывает днем плюсовую температуру, однако почки на деревьях еще не распустились, у некоторых видов деревьев именно ксилема на короткое время наполняется водой, богатой сахарами. Эта сладкая вода, поднимающаяся из почвы к кроне и ветвям, и есть древесный сок.

Представим себе ствол дерева. Большая его часть состоит из проводящей ткани, по длинным и тонким сосудам которой вода и минеральные вещества переносятся из почвы к листьям. Эта часть ствола с восходящим током называется ксилемой. Ксилему покрывает слой другой проводящей ткани, это — флоэма (луб), по сосудам которой движется нисходящий ток. Через эту ткань

Древесный сок может содержать и вторичные соединения, которые придают ему горький вкус, поэтому не стоит экспериментировать и пробовать сок деревьев, которые не используются для этих целей.

В березовом соке больше глюкозы и фруктозы и меньше сахарозы. Кленовому соку сладкий вкус придает главным образом сахароза. Что касается содержания сахаров в соке березы повислой и березы пушистой, то особой разницы вы не заметите, если они растут в более-менее одинаковых условиях. Правило одно: чем больше света, тем больше сахара. То есть сок деревьев, получающих много света, содержит больше сахаров, чем сок деревьев того же вида, растущих в затененных местах.

Из растущих в Эстонии деревьев сок, содержащий наибольшее количество сахаров, дают клен и береза — вот почему именно их сок и собирают. Содержание сахаров в соке наших кленов примерно два-три процента, берез — один процент.

Весной можно собирать сок и других видов лиственных деревьев, например, осины обыкновенной (Populus tremula), ольхи черной (Alnus glutinosa) и липы мелколистной (Tilia cordata). Правда, дают они его мало, да и вкус у этих соков слишком уж водянистый. В соке ольхи, например, очень низкое содержание сахаров. Впрочем, справедливости ради, скажем, что, кроме березы и клена, качество сока других деревьев систематически никогда и не изучали.

У деревьев имеется своя стратегия, как восстановиться после тяжелого зимнего периода. В общих чертах, весеннее сокодвижение — это один из способов наполнить водой опустевшие за зиму и заполнившиеся воздухом проводящие сосуды.

У некоторых видов деревьев для того, чтобы направить воду в оставшиеся без воды клетки, в корнях и/или ветвях, а также в стволе возникает положительное давление. Чаще всего говорят о положительном давлении, возникающем в корнях, или корневом давлении.

Как возникает корневое давление? В школе на уроках физики мы изучали явление осмоса: вода проникает через полупроницаемую мембрану (например, стенки клеток, из которых состоят проводящие сосуды древесной ткани) в направлении от менее к более концентрированному раствору.

С наступлением тепла крахмал, отложившийся за прошлый теплый сезон в корнях дерева, распадается на простые сахара, и эти сахара вместе с другими веществами включаются в процесс осмоса. В конечном результате вода из почвы поступает в корни, откуда под давлением направляется в ствол.

Можно было бы предположить, что мы имеем дело с простым и давно известным принципом действия насоса, когда благодаря корневому давлению весной вода поднимается по стволу вверх, добираясь до самой верхушки дерева. Однако не все так просто: бывает так, что поднимающийся по ксилеме сок оказывается таким ”разбавленным”, что вода движется против градиента осмотического давления. Следовательно, для того чтобы вновь наполнить водой проводящие сосуды дерева, нужны дополнительные механизмы.

Специалисты до сих пор так и не пришли к единому мнению относительно того, как возникает корневое давление. В общем и целом, принято считать, что ксилема вновь заполняется водой не только благодаря происходящему в корнях распаду крахмала, но дереву помогают оправиться от зимнего стресса также те сахара, которые имеются в стволе и ветвях.

Клен плачет зимой, береза — весной