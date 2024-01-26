ФОТО | Где взять деньги и когда кончится забастовка? Реформисты собрались обсудить, как залатать дыры в бюджете

Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) обещал внести к 30 января предложения по дополнениям в стратегию государственного бюджета, которые должны касаться, прежде всего, покрытия недостающих 400 млн евро. Коалиционные политики отмечали, что дыра, которую необходимо залатать, на самом деле больше.

Тем временем некоторые оппозиционные партии уже готовят вотум недоверия премьер-министра Кае Каллас. Ее обвиняют, например, в неспособности достигнуть соглашения с бастующими учителями. Более подробно о вотуме недоверия читайте ЗДЕСЬ.

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