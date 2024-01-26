Рейнсалу и Хельме готовят вотум недоверия премьер-министру(10)
Председатели Isamaa и EKRE намерены выдвинуть вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас.
„Вчера правительству в очередной раз не удалось прийти к какому-либо решению, чтобы найти компромисс с учителями. Позиции коалиционных партий различаются, а премьер-министр препятствует принятию решений. Учителя продолжают бастовать. Более маленькие коалиционные партии не способны отстоять свои позиции“, – написал Рейнсалу в соцсетях.
Он сообщил, что Isamaa проконсультировалась по этому вопросу со всеми оппозиционными партиями. По его словам, кризис руководства правительства препятствует функционированию всего общества. „Я надеюсь, что этот шаг придаст смелости и более мелким партнерам по коалиции отстаивать необходимость найти решения, чтобы дети на следующей неделе могли пойти в школу. Пришло время положить конец этому бардаку тем или иным способом“.
Председатель EKRE Мартин Хельме направил письмо лидерам фракций всех парламентских партий, кроме Партии реформ, в котором предложил начать консультации по выражению недоверия премьер-министру Кае Каллас, передает RusERR.
„Предлагаю начать консультации между всеми фракциями Рийгикогу, поддерживающими учителей, чтобы выразить недоверие премьер-министру в связи с ее неспособностью и нежеланием найти решение самого серьезного за последние десятилетия социально-трудового спора и кризиса образования“, – скзаал Хельме.
Хельме отметил, что ситуация изменилась на фоне продолжающегося трудового спора учителей, и политическая разделительная линия больше проходит не четко между коалицией и оппозицией, но и внутри коалиции: „К настоящему моменту сложилась ситуация, когда и общество в целом, и подавляющее большинство парламентских партий явно выступают за улучшение условий труда учителей, а премьер-министр и партия премьер-министра не могут или не хотят разрешить ситуацию и смягчить социальную напряженность“.
По мнению Хельме, в такой ситуации каждый должен задать себе вопрос, достаточно ли просто заявить о своих желаниях и обозначить свою политическую позицию: „Социал-демократы и Eesti 200 являются правительственными партиями, у которых, в отличие от оппозиции, есть рычаги воздействия на форсирование решений. Партии, месяц назад поддержавшие государственный бюджет, увязанный с вопросом доверия правительству, в котором зафиксированы сегодняшние уровни заработной платы, не могут обоснованно требовать дополнительных денег, если не будут готовы открыть госбюджет и ради достижения этой цели положить конец работе сегодняшнего правительства и премьер-министра“.
В связи с этим Хельме предложил начать консультации между всеми фракциями Рийгикогу, поддерживающими учителей, чтобы выразить недоверие премьер-министру в связи с ее неспособностью и нежеланием найти решение самого серьезного за последние десятилетия социально-трудового спора и кризиса образования.
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