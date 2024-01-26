Рейнсалу и Хельме готовят вотум недоверия премьер-министру

„Вчера правительству в очередной раз не удалось прийти к какому-либо решению, чтобы найти компромисс с учителями. Позиции коалиционных партий различаются, а премьер-министр препятствует принятию решений. Учителя продолжают бастовать. Более маленькие коалиционные партии не способны отстоять свои позиции“, – написал Рейнсалу в соцсетях.

Он сообщил, что Isamaa проконсультировалась по этому вопросу со всеми оппозиционными партиями. По его словам, кризис руководства правительства препятствует функционированию всего общества. „Я надеюсь, что этот шаг придаст смелости и более мелким партнерам по коалиции отстаивать необходимость найти решения, чтобы дети на следующей неделе могли пойти в школу. Пришло время положить конец этому бардаку тем или иным способом“.

Председатель EKRE Мартин Хельме направил письмо лидерам фракций всех парламентских партий, кроме Партии реформ, в котором предложил начать консультации по выражению недоверия премьер-министру Кае Каллас, передает RusERR.

„Предлагаю начать консультации между всеми фракциями Рийгикогу, поддерживающими учителей, чтобы выразить недоверие премьер-министру в связи с ее неспособностью и нежеланием найти решение самого серьезного за последние десятилетия социально-трудового спора и кризиса образования“, – скзаал Хельме.

Хельме отметил, что ситуация изменилась на фоне продолжающегося трудового спора учителей, и политическая разделительная линия больше проходит не четко между коалицией и оппозицией, но и внутри коалиции: „К настоящему моменту сложилась ситуация, когда и общество в целом, и подавляющее большинство парламентских партий явно выступают за улучшение условий труда учителей, а премьер-министр и партия премьер-министра не могут или не хотят разрешить ситуацию и смягчить социальную напряженность“.