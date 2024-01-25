Организатор сбора подписей в президенты РФ в Таллинне: „Не в Надеждине дело. Была бы это собака — я бы собирала подписи за Барбоса“(1)
На протяжении нескольких дней в Таллинне проходил сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина в президенты России. RusDelfi поговорил с организатором сбора в Эстонии Марией Чистяковой о том, как на инициативу отозвались россияне и почему именно за кандидата Надеждина.
— Почему ты приняла решение собирать подписи за выдвижение Бориса Надеждина в президенты России?
— У меня не было идеи собирать. Я до сих пор не знаю, кто такой Надеждин. Для меня — это просто мужик с большим грибом из мемов. Оказалось — кандидат в президенты. Окей. Мне написал мой друг с вопросом: „Пособираешь? У нас в Таллинне никого нет“. Но я сейчас занята, скоро у меня релиз песни, ничего не успеваем, но ладно, соберу, раз надо так надо. Опыт есть: собирала подписи за московского депутата. А еще у меня есть какое-то мнение по поводу того, что надо собирать подписи, просто как процесс, а не чтобы кого-то продвинуть.
— Первый день сбора совпал с выступлением Максима Каца.