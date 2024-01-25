Организатор сбора подписей в президенты РФ в Таллинне: „Не в Надеждине дело. Была бы это собака — я бы собирала подписи за Барбоса“

— Почему ты приняла решение собирать подписи за выдвижение Бориса Надеждина в президенты России?

— У меня не было идеи собирать. Я до сих пор не знаю, кто такой Надеждин. Для меня — это просто мужик с большим грибом из мемов. Оказалось — кандидат в президенты. Окей. Мне написал мой друг с вопросом: „Пособираешь? У нас в Таллинне никого нет“. Но я сейчас занята, скоро у меня релиз песни, ничего не успеваем, но ладно, соберу, раз надо так надо. Опыт есть: собирала подписи за московского депутата. А еще у меня есть какое-то мнение по поводу того, что надо собирать подписи, просто как процесс, а не чтобы кого-то продвинуть.

— Первый день сбора совпал с выступлением Максима Каца.

— Да, там мне поставили стол, я стала собирать. И подошло такое количество людей! Я подумала, что, видимо, это надо людям — чтобы просто прийти и поставить подпись. Я была очень удивлена терпению людей, потому что сбор подписей — это абсолютно конченая процедура, отмороженная, отбитая. Это дно. Самая худшая процедура. Есть большое количество нюансов заполнения (Мария достает подписанные бюллетени). Вот пример одного из подписавшихся. Первое заполнение не подошло — он расписался так, что его подпись вышла за край поля. Еще заехал буквой „б“ на границу, а здесь - четверкой. А где-то „ч“ похоже на „и“, „ц“ — на „щ“. Так нельзя делать, мы всех просим переписывать. Один из пришедших переписывал шесть раз — он из