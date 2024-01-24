Новости Эстонии
24.01.2024, 07:04

В Таллинне идет сбор подписей за выдвижение кандидата на пост президента РФ Надеждина. „Он — завсегдатай пропагандистских шоу. Но может нарушить механизм путинской тирании“

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Организатор сбора подписей за выдвижения Надеждина - Мария Чистякова
Организатор сбора подписей за выдвижения Надеждина - Мария Чистякова
ФОТО: личный архив

На протяжении двух дней в Таллинне проходит сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина в президенты России. Сначала политические активисты и неравнодушные граждане России, проживающие в Эстонии, стали собирать подписи на выступлении оппозиционера Максима Каца, которое прошло в понедельник, 22 января. А на следующий день активисты предложили всем желающим прийти в торговый центр Solaris. Организаторы отметили, что для этого нужно иметь при себе внутренний паспорт РФ и в идеале располагать пропиской в российских регионах. Вызвал ли сбор подписей больший интерес со стороны граждан РФ в Эстонии? И почему отдают голоса за Надеждина? Подробности — в материале RusDelfi.

Первые сборы подписей — на выступлении Каца в Таллинне

Политический активист Борис Ковальский на живой встрече Каца был волонтером — собирал донаты на украинский досуговый центр „Ogogo“. В этот же вечер и начался сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина. Активист отмечает: вокруг стола со сбором подписей всегда была очередь. „Это подтверждает заинтересованность иммигрантов в том, чтобы усложнить Путину процедуру переизбрания, — отмечает Борис. — Видно, что и релоканты, и люди, находящиеся внутри России, нашли в этом мероприятии некую лазейку, через которую можно выразить своё несогласие с действиями властей. Конечно, дело максимально опасное“.

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