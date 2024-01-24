В Таллинне идет сбор подписей за выдвижение кандидата на пост президента РФ Надеждина. „Он — завсегдатай пропагандистских шоу. Но может нарушить механизм путинской тирании“

На протяжении двух дней в Таллинне проходит сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина в президенты России. Сначала политические активисты и неравнодушные граждане России, проживающие в Эстонии, стали собирать подписи на выступлении оппозиционера Максима Каца, которое прошло в понедельник, 22 января. А на следующий день активисты предложили всем желающим прийти в торговый центр Solaris. Организаторы отметили, что для этого нужно иметь при себе внутренний паспорт РФ и в идеале располагать пропиской в российских регионах. Вызвал ли сбор подписей больший интерес со стороны граждан РФ в Эстонии? И почему отдают голоса за Надеждина? Подробности — в материале RusDelfi.