Сегодня в Таллинне россияне смогут поставить подпись за выдвижение Бориса Надеждина в президенты РФ

Сегодня с 17:00 в кафе Lido (Торговый центр Solaris. Адрес Estonia puistee 9, 2-й этаж) граждане России смогут поставить подпись за выдвижение Бориса Надеждина в президенты России.

Организатор отмечает, что для этого нужно иметь при себе внутренний паспорт РФ или располагать паспортными данными на Госуслугах. Поставить подпись смогут только те россияне, у которых сохранилась прописка в российских регионах.

В опубликованном посте сказано, что за сбор подписей будет отвечать Мария Чистякова. Она будет „в ярком желто-оранжевом шарфике и с подписными листами“.

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