Ситуация на дорогах: пешехода зажало между двух машин, легковушка протаранила припаркованные авто

Вчера в 08.49 произошло дорожно-транспортное происшествие в деревне Тяривере волости Алутагузе Ида-Вируского уезда. 34-летний водитель грузовика Scania с прицепом не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Renault Espace, за рулем которого находился 39-летний мужчина. Водитель Renault Espace погиб на месте происшествия, пассажира, 10-летнего мальчика, доставили в больницу. Более подробнее об этом ЗДЕСЬ.

В 08.57 произошло ДТП на 30-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга в деревне Тяривере волости Алутагузе Ида-Вируского уезда. 48-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля Mazda 323, не справился с управлением и и врезался в неожиданно остановившийся впереди легковой автомобиль Volkswagen T-Roc, за рулем которого находилась 47-летняя женщина. Между двумя автомобилями оказался 22-летний мужчина, который помогал вытолкнуть Volkswagen из сугроба. Пешехода доставили в больницу.

В 10.16 произошло дорожное происшествие в Таллинне на бульваре Мере. Из-за легкового автомобиля, совершавшего разворот в неположенном месте у дома номер 8-а, был вынужден затормозить трамвай, которым управляла 71-летняя женщина. В результате резкого торможения в трамвае упал 66-летний мужчина, его доставили в больницу.

В 21.07 произошло ДТП в Тарту на улице Яама, рядом с 23-м домом. 39-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Ford Edge, отклонился вправо и наехал на два припаркованных легковых автомобиля. Водителя доставили в больницу.

Сообщений об угнанных и найденных транспортных средствах не поступало.

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