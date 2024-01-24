ВИДЕО и ФОТО | В Ида-Вирумаа в одном месте произошло две аварии: погиб один человек и еще два пострадали, в том числе ребенок

Дорога на месте происшествия очень скользкая, в связи с чем полиция просит водителей быть предельно осторожными и избегать резких маневров и обгонов.

По предварительным данным, 34-летний мужчина на грузовике Scania из-за скользких дорожных условий не справился с управлением, в связи с чем прицеп занесло и он столкнулся с ехавшим по встречной полосе легковым автомобилем Renault. К сожалению, 39-летний мужчина, управлявший Renault, погиб на месте. Десятилетнего мальчика, который находился Renault в качестве пассажира, доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В непосредственной близости от этого места произошло другое ДТП: 47-летняя женщина на автомобиле Volkswagen увидела произошедшую аварию и начала тормозить, но не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело на обочину и застряло в сугробе. Находившийся в машине мужчина вышел, чтобы посмотреть, возможно ли самостоятельно выбраться из сугроба, но в это время со стороны Йыхви подъехал легковой автомобиль Mazda, за рулем которого находился 49-летний мужчина. Водитель Mazda тоже не справился с управлением на скользкой дороге и наехал на мужчину, стоявшего перед Volkswagen. Тот получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

Водители были трезвы и имеют права соответствующей категории.

Эти две произошедшие в одном месте серьезные аварии еще раз показывают, что дорожные условия остаются тяжелыми. Поэтому полиция просит быть осторожными на дорогах. Погода в последние несколько дней очень переменчивая, дороги покрыты льдом и скользкие.

“Давайте снижать скорость и ездить осторожно, в соответствии с дорожными и погодными условиями. Предельная скорость не является обязательной. Все мы хотим безопасно добраться домой“, - рекомендует полиция.

На месте происшествия работает полиция, выясняющая все обстоятельства.

По факту аварии с погибшим возбуждено уголовное дело.

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