ВИДЕО и ФОТО | В Ида-Вирумаа в одном месте произошло две аварии: погиб один человек и еще два пострадали, в том числе ребенок
Сегодня, 24 января, около 9 часов утра центр тревоги получил сообщение об аварии на шоссе Йыхви-Тарту-Валга в деревне Тяривере в волости Алутагузе, где, по предварительным данным, столкнулись грузовик и легковушка.
Дорога на месте происшествия очень скользкая, в связи с чем полиция просит водителей быть предельно осторожными и избегать резких маневров и обгонов.
По предварительным данным, 34-летний мужчина на грузовике Scania из-за скользких дорожных условий не справился с управлением, в связи с чем прицеп занесло и он столкнулся с ехавшим по встречной полосе легковым автомобилем Renault. К сожалению, 39-летний мужчина, управлявший Renault, погиб на месте. Десятилетнего мальчика, который находился Renault в качестве пассажира, доставили в больницу в тяжелом состоянии.
В непосредственной близости от этого места произошло другое ДТП: 47-летняя женщина на автомобиле Volkswagen увидела произошедшую аварию и начала тормозить, но не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело на обочину и застряло в сугробе. Находившийся в машине мужчина вышел, чтобы посмотреть, возможно ли самостоятельно выбраться из сугроба, но в это время со стороны Йыхви подъехал легковой автомобиль Mazda, за рулем которого находился 49-летний мужчина. Водитель Mazda тоже не справился с управлением на скользкой дороге и наехал на мужчину, стоявшего перед Volkswagen. Тот получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.
Водители были трезвы и имеют права соответствующей категории.
Эти две произошедшие в одном месте серьезные аварии еще раз показывают, что дорожные условия остаются тяжелыми. Поэтому полиция просит быть осторожными на дорогах. Погода в последние несколько дней очень переменчивая, дороги покрыты льдом и скользкие.
“Давайте снижать скорость и ездить осторожно, в соответствии с дорожными и погодными условиями. Предельная скорость не является обязательной. Все мы хотим безопасно добраться домой“, - рекомендует полиция.
На месте происшествия работает полиция, выясняющая все обстоятельства.
По факту аварии с погибшим возбуждено уголовное дело.
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