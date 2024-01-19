Учителя согласны отказаться от забастовки, но при одном условии(27)
По словам руководителя Союза работников образования (EHL) Реэмо Вольтри, учителя согласны отказаться от забастовки, но при одном условии.
Вольтри подтвердил изданию EPL то, что уже говорил ранее: педагоги согласны пойти на то, чтобы в этом году их зарплата не увеличивалась бы больше, чем это уже условлено, при условии, что немедленно будет подписан коллективный договор на 2025-2027 гг. К 2027 году минимальная ставка учительской зарплаты должна достигнуть 120%.
„Подпишите, и забастовки не будет! Либо прекратится на следующий же день [после подписания договора]“, - сказал Вольтри.
Относительно недостающих 10 млн евро, вокруг которых сейчас ведутся горячие споры в правительстве, Вольтри отметил, что найти в бюджете эти деньги нетрудно, просто это вопрос желания.
Утром в пятницу министр образования Кристина Каллас еще раз сказала, что внутри сферы образования дополнительных денег для повышения зарплаты учителей нет (премьер-министр Кая Каллас говорит, что средства нужно найти именно в самом Минобре). Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.