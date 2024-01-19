Учителя согласны отказаться от забастовки, но при одном условии

Вольтри подтвердил изданию EPL то, что уже говорил ранее: педагоги согласны пойти на то, чтобы в этом году их зарплата не увеличивалась бы больше, чем это уже условлено, при условии, что немедленно будет подписан коллективный договор на 2025-2027 гг. К 2027 году минимальная ставка учительской зарплаты должна достигнуть 120%.

„Подпишите, и забастовки не будет! Либо прекратится на следующий же день [после подписания договора]“, - сказал Вольтри.

Относительно недостающих 10 млн евро, вокруг которых сейчас ведутся горячие споры в правительстве, Вольтри отметил, что найти в бюджете эти деньги нетрудно, просто это вопрос желания.

Утром в пятницу министр образования Кристина Каллас еще раз сказала, что внутри сферы образования дополнительных денег для повышения зарплаты учителей нет (премьер-министр Кая Каллас говорит, что средства нужно найти именно в самом Минобре). Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

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