Где взять 10 млн евро? Кристина Каллас рассказала, куда у Министерства образования уходят деньги

„Очень большая сумма, и кажется, чего там искать эти 10 миллионов? Сократите чиновников, так и получите“, - пишет Каллас. Она поясняет, что они уже урезали расхода расходы на 16 миллионов, произвели сокращения, отказались от повышения зарплат в этом году и премий в конце прошлого. Остальные деньги, по словам Каллас, пойдут на образование: высшему образованию отведено 268 млн, науке/разработкам 203,6 млн, реформе эстоноязычного образования 71,9 млн, общему и профессиональному образованию 277 млн, Департаменту по делам образования и молодежи (Harno) 11 млн, Министерству образования 16 млн. К этому добавятся европейские пособия на сумму чуть более 100 млн евро, которые можно использовать для инвестиций. Большая часть средств пойдет на строительство новых школьных зданий в Ида-Вирумаа и финансирование научной инфраструктуры. Деньги на общее и профессиональное образование — это зарплаты учителей государственных школ и профтехучилищ, а также расходы на содержание школ. „Здесь нельзя ничего урезать, ведь причина забастовки в том и заключается, что здесь денег не хватает, не хватает на выплату зарплат учителям“, - отмечает Каллас.