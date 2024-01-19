Где взять 10 млн евро? Кристина Каллас рассказала, куда у Министерства образования уходят деньги(15)
Министр образования Кристина Каллас неоднократно слышала от премьер-министра, что необходимые для предотвращения забастовки 10 млн евро нужно найти внутри сферы образования. В свежем посте в Facebook она раскрыла бюджет Министерства образования и аргументировала расходы.
В пятницу утром министр образования Кристина Каллас опубликовала на своей стене в Facebook пост, в котором сообщила, что бюджет Министерства образования составляет 950 миллионов евро.
„Очень большая сумма, и кажется, чего там искать эти 10 миллионов? Сократите чиновников, так и получите“, - пишет Каллас. Она поясняет, что они уже урезали расхода расходы на 16 миллионов, произвели сокращения, отказались от повышения зарплат в этом году и премий в конце прошлого. Остальные деньги, по словам Каллас, пойдут на образование: высшему образованию отведено 268 млн, науке/разработкам 203,6 млн, реформе эстоноязычного образования 71,9 млн, общему и профессиональному образованию 277 млн, Департаменту по делам образования и молодежи (Harno) 11 млн, Министерству образования 16 млн. К этому добавятся европейские пособия на сумму чуть более 100 млн евро, которые можно использовать для инвестиций. Большая часть средств пойдет на строительство новых школьных зданий в Ида-Вирумаа и финансирование научной инфраструктуры. Деньги на общее и профессиональное образование — это зарплаты учителей государственных школ и профтехучилищ, а также расходы на содержание школ. „Здесь нельзя ничего урезать, ведь причина забастовки в том и заключается, что здесь денег не хватает, не хватает на выплату зарплат учителям“, - отмечает Каллас.
„Наибольшие расходы бюджета по переходу на эстоноязычное образование касаются дополнительных зарплат учителей в Ида-Вирумаа, стипендий для студентов педагогических курсов и дополнительных учебных мест в высших учебных заведениях, а также курсов по обучению учителей эстонскому языку“, - добавила министр.
„Остается только вариант забрать деньги у науки и высшего образования. Будет ли это мудрым решением? Нет“, - резюмирует Каллас..
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.