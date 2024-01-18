Март Хельме рассказал в Рийгикогу об увиденном накануне по российскому ТВ. Премьер: „Зачем вы это делаете?“

Март Хельме сказал, что накануне смотрел российское телевидение. „И там в российских СМИ буквально кричали от радости, что Бронзового человека не убрали, а русофобы Эстонии, националисты, шовинисты остались с длинным носом. Они восхваляли до небес, мол, какие умные наши либералы, реформисты и прочие“, - поделился своими впечатлениями от увиденного в российских СМИ Март Хельме, обращаясь к премьер-министру Кая Каллас.

Март Хельме поинтересовался, у Каллас, не считает ли она, что нежелание фракции Партии реформ переносить Бронзового солдата предоставляет российской пропаганде возможность радоваться и показывать, как в Эстонии понимают стремления России и её историю здесь?

Каллас была удивлена вопросом Марта Хельме. „Интересно, что вы смотрите российские СМИ, которые в Эстонии запрещены. Мы запретили эти каналы, мы запретили российские пропагандистские каналы, - напомнила она. - Более того, после просмотра этого канала вы приходите на брифинг в Рийгикогу, чтобы еще раз воспроизвести всю эту российскую пропаганду, чтобы она все-таки дошла до народа Эстонии. Остается вопрос: зачем вы это делаете?“ - задала встречный вопрос Каллас.

По регламенту у Марта Хельме не было времени на ответ.

Напомним, что, отвечая на вопрос Мартина Хельме, Кая Каллас сказала: у правительства сейчас нет планов переноса Бронзового солдата с Военного кладбища. Она напомнила, что ежегодно туда приходят чтить память своих предков представители русского меньшинства. „На самом деле, он находится там, куда его переместили, и там он и стоит, - констатирует Каллас. - Так что нет, правительство сейчас не планирует заниматься этим“.

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