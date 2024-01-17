Кая Каллас: местные русские не хотят, чтобы Россия пришла „освобождать“ Эстонию. Они понимают, что в первую очередь ударят по их домам

Депутат Мартин Хельме заявил, что Бронзовый солдат унижает достоинство эстонского народа и постоянно посыпает солью исторические душевные раны, с началом полномасштабной войны в Украине он приобрел новый смысл - стал ярким символом русского мира, русского шовинизма и империализма в центре Таллинна. „Ваше правительство, которым вы руководили, убрало памятник „Танк“ в Нарве, и сделало это правильно, но почему-то не коснулось Бронзового солдата“, - сказал Мартин Хельме.

„У меня есть вопрос: у вас в правительстве есть планы по этому поводу, чтобы убрать Бронзового солдата из общественного пространства, или вы разделяете точку зрения ваших коллег из фракции Реформистской партии, что Бронзовый солдат должен остаться там, где он есть?“ - поинтересовался Мартин Хельме.

Премьер-министр Кая Каллас ответила, что у правительства сейчас нет планов о переносе Бронзового солдата с Военного кладбища. Она напомнила, что ежегодно туда приходят чтить память своих предков представители русского меньшинства. „На самом деле, он находится там, куда его переместили, и там он и стоит, - констатирует Каллас. - Так что нет, правительство сейчас не планирует заниматься этим“.

Мартин Хельме заявил, что не понимает, в чем разница между танком в Нарве и памятником Бронзовому солдату. Он напомнил, что нарвский памятник „Танк“ был снят легко и быстро, а другой монумент, как отмечает Хельме, правительство не трогает „Если танк можно было убрать, если еще сотни разных объектов можно было убрать, почему этого нельзя сделать с этим [памятником]?“ - спрашивает Мартин Хельме.

Каллас напомнила события 2007 года, когда был перемещен Бронзовый солдат из центра Таллинна - за этим последовали беспорядки, кибератаки, спровоцированные Россией. Также со стороны России последовало экономическое и дипломатическое давления.