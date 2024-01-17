Кая Каллас: местные русские не хотят, чтобы Россия пришла „освобождать“ Эстонию. Они понимают, что в первую очередь ударят по их домам(216)
17 января на инфочасе в Рийгикогу депутаты EKRE интересовались у премьер-министра Каи Каллас, планирует ли правительство убрать с Военного кладбища в Таллинне Бронзового солдата. Каллас напомнила события 2007 года. Также в своей речи она затронула отношения эстонцев с представителями русскоязычной общины.
Депутат Мартин Хельме заявил, что Бронзовый солдат унижает достоинство эстонского народа и постоянно посыпает солью исторические душевные раны, с началом полномасштабной войны в Украине он приобрел новый смысл - стал ярким символом русского мира, русского шовинизма и империализма в центре Таллинна. „Ваше правительство, которым вы руководили, убрало памятник „Танк“ в Нарве, и сделало это правильно, но почему-то не коснулось Бронзового солдата“, - сказал Мартин Хельме.
„У меня есть вопрос: у вас в правительстве есть планы по этому поводу, чтобы убрать Бронзового солдата из общественного пространства, или вы разделяете точку зрения ваших коллег из фракции Реформистской партии, что Бронзовый солдат должен остаться там, где он есть?“ - поинтересовался Мартин Хельме.
Премьер-министр Кая Каллас ответила, что у правительства сейчас нет планов о переносе Бронзового солдата с Военного кладбища. Она напомнила, что ежегодно туда приходят чтить память своих предков представители русского меньшинства. „На самом деле, он находится там, куда его переместили, и там он и стоит, - констатирует Каллас. - Так что нет, правительство сейчас не планирует заниматься этим“.
Мартин Хельме заявил, что не понимает, в чем разница между танком в Нарве и памятником Бронзовому солдату. Он напомнил, что нарвский памятник „Танк“ был снят легко и быстро, а другой монумент, как отмечает Хельме, правительство не трогает „Если танк можно было убрать, если еще сотни разных объектов можно было убрать, почему этого нельзя сделать с этим [памятником]?“ - спрашивает Мартин Хельме.
Каллас напомнила события 2007 года, когда был перемещен Бронзовый солдат из центра Таллинна - за этим последовали беспорядки, кибератаки, спровоцированные Россией. Также со стороны России последовало экономическое и дипломатическое давления.
Премьер обратила внимание на то, что в обществе до сих пор есть большие дискуссии с местным русским населением относительно того, как отмечать 9 мая. „Когда русская община говорит, что они отмечают конец Второй мировой войны, было бы логично, если бы Сталин на самом деле 10 мая сказал нам: „Вы свободны, идти своим путем“. Действительно, Вторая мировая война для нас также означала бы конец войны, свободу и снова рост благосостояния. Что же она означала для нас? Это было время оккупации со всеми своими проблемами, депортациями и страданиями людей, которые мы очень хорошо помним“, - сказала Каллас.
Каллас признала, что после вторжения России в Украину, были различные прогнозы по поводу возможных конфликтов в Эстонии между украинской и русской общинами или между эстонской и русской общинами. „У нас их не было, и я думаю, что мы все должны быть за это благодарны. Большинство представителей нашей русскоязычной общины всё понимают и не хотят здесь этой войны. Они не хотят, чтобы Россия пришла сюда „освобождать“ Эстонию, потому что они понимают, что на самом деле это означает, что в первую очередь ударят по их домам. Мы провели исследование, поинтересовались у представителей нашей русскоязычной общины, с кем они более эмоционально связаны. Они говорят, что с Эстонией: „Эстония – мой дом, в Эстонии я вижу свое будущее“, - говорит Каллас.
„Я говорю все это именно потому, что мы переносим эти „красные памятники“, но в то же время мы не хотим вызвать новые гражданские волнения или напряженность в нашем обществе, потому что русскоязычные эстонцы, живущие здесь, в Эстонии, также являются частью нашего общества. Если мы сможем избежать этой напряженности, я думаю, этого будет достаточно. Сейчас наш враг не внутри, наш враг находится за границей у Нарвы“, - говорит Каллас.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.