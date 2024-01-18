Белобровцев ответил Каллас: министру образования надо не выдумывать, кто виноват в забастовке, а посмотреть в зеркало

„В опубликованной на портале rus.Delfi.ee статье министр образования и науки Кристина Каллас, комментируя предстоящую забастовку учителей, как она сама выразилась, „бросила камень в сторону Таллинна“, заявив, что таллиннские учителя бастуют якобы против города, потому что Таллинн – „работодатель учителей, который им „выплачивает зарплату, планирует нагрузку, количество рабочих заданий и так далее. И если учителя бастуют, потому что не согласны с тем, что у них 60 часов в неделю - рабочее время, потому что они не успевают, то на самом деле, это вопрос не ко мне, это вопрос к городу. <…> Таллинн из своего кармана не финансирует дополнительные зарплаты учителей, и, по сравнению с другими частями Эстонии, жизнь здесь намного дороже“.

Похоже, министр от партии „Эстония 200“ решила взять на вооружение тактику реформистов, которые уже давно пытаются перекладывать ответственность за свою несостоятельную политику на Таллинн, причем в разных сферах жизни. В забастовке учителей, по мнению Каллас, теперь, оказывается, виноваты власти столицы. Министр также пытается создать впечатление, что бастуют учителя не из-за того, что правительство не выполнило свои обещания по повышению зарплаты, а по каким-то иным причинам – например, из-за высокой нагрузки. И в том, что педагоги перегружены, виноват, разумеется, снова Таллинн.