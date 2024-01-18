Белобровцев ответил Каллас: министру образования надо не выдумывать, кто виноват в забастовке, а посмотреть в зеркало(7)
Бывший вице-мэр Таллинна, ныне депутат парламента Вадим Белобровцев (Центристская партия) ответил на критику со стороны министра образования и науки Кристины Каллас.
„В опубликованной на портале rus.Delfi.ee статье министр образования и науки Кристина Каллас, комментируя предстоящую забастовку учителей, как она сама выразилась, „бросила камень в сторону Таллинна“, заявив, что таллиннские учителя бастуют якобы против города, потому что Таллинн – „работодатель учителей, который им „выплачивает зарплату, планирует нагрузку, количество рабочих заданий и так далее. И если учителя бастуют, потому что не согласны с тем, что у них 60 часов в неделю - рабочее время, потому что они не успевают, то на самом деле, это вопрос не ко мне, это вопрос к городу. <…> Таллинн из своего кармана не финансирует дополнительные зарплаты учителей, и, по сравнению с другими частями Эстонии, жизнь здесь намного дороже“.
Похоже, министр от партии „Эстония 200“ решила взять на вооружение тактику реформистов, которые уже давно пытаются перекладывать ответственность за свою несостоятельную политику на Таллинн, причем в разных сферах жизни. В забастовке учителей, по мнению Каллас, теперь, оказывается, виноваты власти столицы. Министр также пытается создать впечатление, что бастуют учителя не из-за того, что правительство не выполнило свои обещания по повышению зарплаты, а по каким-то иным причинам – например, из-за высокой нагрузки. И в том, что педагоги перегружены, виноват, разумеется, снова Таллинн.
Во-первых, думаю, даже те, кто не особо следит за новостями, знают, что уже несколько месяцев Союз работников образования безуспешно ведет переговоры с правительством, пытаясь добиться обещанного повышения зарплаты учителей. То есть главный предмет спора – все-таки деньги, выделяемые государством, и главная причина забастовки – отказ правящей коалиции повысить заработную плату преподавателям. Правительство продолжает упрямо заявлять, что денег на повышение зарплат в бюджете нет. Это неправда – деньги есть, все дело исключительно в приоритетах и отсутствии политической воли. Союз работников образования до последнего давал понять, что забастовка – крайняя мера, и что цель – все же прийти к общему знаменателю с правительством. Увы, коалиция не пожелала вникать в проблемы учителей и идти им навстречу.
Во-вторых, деньги на зарплаты учителям поступают из государственного бюджета, соответственно, и зарплатную ставку определяет государство, а никак не местные самоуправления. Напомню, что в коалиционный договор правительства вписан амбициозный пункт – в течение четырех лет повысить зарплату учителя до 120% от средней по стране. А теперь – внимание! – момент истины: министр образования обмолвилась, что вопрос не только в том, найдется ли в этом году 10 миллионов на повышение зарплат или нет, проблема шире – в бюджетной стратегии на следующие три года дополнительных ресурсов на зарплаты учителей не запланировано. То есть при нынешней ситуации про обещанные 120% можно забыть в принципе.
В-третьих, в большой нагрузке учителей виноваты никак не местные самоуправления. Министр, конечно, в курсе, что обеспечение системы образования необходимым количеством профессиональных кадров – задача государства. У местных самоуправлений нет полномочий делать заказы вузам на специалистов, это не их сфера ответственности. Катастрофическая нехватка учителей – давняя проблема, которая с каждым годом лишь усугубляется. Понятно, что если педагогов становится меньше, а объем работы не меняется, то нагрузка продолжающих работать учителей постоянно увеличивается. Но ставить это в вину местным самоуправлениям несколько странно.
Видимо, министр, решила следовать старому принципу – говори неправду уверенно и авторитетно, и тогда в нее поверят. Однако в вопросе с забастовкой и зарплатами учителей, по-моему, все настолько очевидно, что попытки обвинить в провальной политике правительства кого-то другого выглядят, как минимум, нелепо“.
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