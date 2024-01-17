Кристина Каллас о забастовке: Таллинн бастует против самого себя(14)
Министр образования и науки Кристина Каллас (Eesti 200) cчитает, что сейчас учителя перегружены и занимаются тем, чем не должны.
На следующей неделе по всей Эстонии пройдет забастовка учителей. Она начнется 22 января. Сколько часов или дней она продлится, решают директор школ. Причина осталась прежней, Союз работников образования требует роста зарплат и уменьшения нагрузки.
Кристина Каллас очень хорошо понимает, почему педагоги организуют забастовку. „Как министр образования, я должна отстаивать интересы учителей. Я отвечаю политически за то, чтобы у нас было достаточно учителей, чтобы они были квалифицированы. Это сильно зависит от того, какую зарплату они получают, довольны ли они своей работой, есть ли у них возможности для карьерного роста. Естественно, что министр образования должен стоять за интересы учителей. И если я была бы учительницей - да, я тоже бы бастовала. Но не за минимальную зарплату - потому что не в этом у нас сейчас вопрос. Вопрос в нагрузке и рабочих условиях. Учителя сегодня должны делать очень много вещей, которые не связаны с тем, к чему их на самом деле готовили в университете“, - уточнила Каллас для RusDelfi.
Как сказала Кристина Каллас, из 50 государственных школ 33 участвуют в забастовке. „В основном, это один, два или три дня. Очень мало учителей, которые сказали, что будут бастовать целую неделю. У нас есть еще и школы для детей с особыми потребностями, из них в забастовке примут участие только две школы в Тарту - Эмайыэ и Пярли. Там мы переделываем учебный процесс, потому что те дети нуждаются в том, чтобы с ними постоянно кто-то был - они не могут одни оставаться. Что касается профтехучилищ, то они тоже имеют право принимать участие. У нас около 40 училищ, из них бастует меньше 10. То есть, очень маленькое количество.
Как можно решить проблему? Каллас ответила, что нужно найти 10 миллионов евро, чтобы забастовка не состоялась, и начались переговоры с учителями о долгосрочном договоре. „Я думаю, для учителей вопрос не только в этом - найдется ли в этом году 10 миллионов или нет. Вопрос в том, какая у них нагрузка и какие у них надежды на следующие годы - на то, чтобы зарплата повысилась. У нас в госбюджете на следующие три года дополнительных ресурсов на зарплаты учителей не запланировано. Очень важно, чтобы при этих переговорах за столом сидели представители местных самоуправлений.
Я тут все-таки должна бросить камень в сторону Таллинна, потому что Таллинн себя ведет в этой забастовке так, как будто они тоже бастуют - но против себя. Потому что Таллинн - работодатель учителей, против которого учителя и бастуют. Зарплату ведь учителям выплачивает Таллинн. Он планирует нагрузку, планирует количество рабочих заданий и так далее. И если учителя бастуют, потому что они не согласны, что у них 60 часов в неделю - рабочее время, потому что они не успевают, то на самом деле, это вопрос не ко мне, это вопрос к городу - как они организуют работу школ и почему в школьном бюджете нет дополнительных средств для того, чтобы учителя могли работать с нормальной нагрузкой, предписанной законом. Таллинн из своего кармана не финансирует дополнительные зарплаты учителей, и по сравнению с другими частями Эстонии здесь жизнь намного дороже“, - добавила она.
В начале декабря Каллас отправила письмо, в котором попросила местные самоуправления присоединиться к переговорам с учителями. Однако Таллинн, как и многие другие самоуправления, на сообщение не ответил. „На мой призыв ответило только семь маленьких самоуправлений. Таллинн не пришел. Тарту подписал коллективный договор со своими учителями. В Нарве - свой коллективный договор. А вот у города Таллинна коллективного договора нет, и пальцем показывать в сторону государства, что оно не финансирует достаточно зарплаты учителей… Я согласна, что минимальная зарплата должна быть выше, но ответственность лежит не только на государстве, но и на местных самоуправлениях“, - резюмировала министр.
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