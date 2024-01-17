Кристина Каллас о забастовке: Таллинн бастует против самого себя

На следующей неделе по всей Эстонии пройдет забастовка учителей. Она начнется 22 января. Сколько часов или дней она продлится, решают директор школ. Причина осталась прежней, Союз работников образования требует роста зарплат и уменьшения нагрузки.

Кристина Каллас очень хорошо понимает, почему педагоги организуют забастовку. „Как министр образования, я должна отстаивать интересы учителей. Я отвечаю политически за то, чтобы у нас было достаточно учителей, чтобы они были квалифицированы. Это сильно зависит от того, какую зарплату они получают, довольны ли они своей работой, есть ли у них возможности для карьерного роста. Естественно, что министр образования должен стоять за интересы учителей. И если я была бы учительницей - да, я тоже бы бастовала. Но не за минимальную зарплату - потому что не в этом у нас сейчас вопрос. Вопрос в нагрузке и рабочих условиях. Учителя сегодня должны делать очень много вещей, которые не связаны с тем, к чему их на самом деле готовили в университете“, - уточнила Каллас для RusDelfi.

Как сказала Кристина Каллас, из 50 государственных школ 33 участвуют в забастовке. „В основном, это один, два или три дня. Очень мало учителей, которые сказали, что будут бастовать целую неделю. У нас есть еще и школы для детей с особыми потребностями, из них в забастовке примут участие только две школы в Тарту - Эмайыэ и Пярли. Там мы переделываем учебный процесс, потому что те дети нуждаются в том, чтобы с ними постоянно кто-то был - они не могут одни оставаться. Что касается профтехучилищ, то они тоже имеют право принимать участие. У нас около 40 училищ, из них бастует меньше 10. То есть, очень маленькое количество.