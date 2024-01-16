Умер политик и дипломат Вайно Вяльяс(3)
Бывший политик и дипломат Вайно Вяльяс скончался 16 января в возрасте 92 лет.
Соболезнования в числе прочих выразил и президент Эстонии Алар Карис.
„Сердечные соболезнования родным и близким Вайно Вяльяса. Дипломатическое мужество вернувшегося на родину посла во время поющей революции – например, принятие декларации о суверенитете в 1988 году – помогло заложить основу восстановления независимости Эстонии, за которую он голосовал как член Верховного Совета 20 августа 1991 года. К сожалению, Вайно Вяльяса можно охарактеризовать как „великий человек, хранящий молчание“, хотя он мог бы вспомнить многое, что открыло бы важные страницы нашей новейшей истории“, - написал Карис в социальных сетях.
В 1988–1990 годах Вяльяс руководил реформой Коммунистической партии Эстонии и активно участвовал в движении за независимость Эстонии. Был первым секретарем ЦК КПЭ.
Вайно Вяльяс был награжден орденом Государственного герба III степени, орденом Белой звезды II степени и миссионерской наградой имени Ааду Луукаса.
Эдгар Сависаар говорил, что Вайно Вяльяс - „один из немногих эстонцев, которые активно участвовали в большой политике и творили историю“.
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