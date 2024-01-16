Умер политик и дипломат Вайно Вяльяс

„Сердечные соболезнования родным и близким Вайно Вяльяса. Дипломатическое мужество вернувшегося на родину посла во время поющей революции – например, принятие декларации о суверенитете в 1988 году – помогло заложить основу восстановления независимости Эстонии, за которую он голосовал как член Верховного Совета 20 августа 1991 года. К сожалению, Вайно Вяльяса можно охарактеризовать как „великий человек, хранящий молчание“, хотя он мог бы вспомнить многое, что открыло бы важные страницы нашей новейшей истории“, - написал Карис в социальных сетях.