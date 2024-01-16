„Сумасшедшая новость, которую я не ожидал услышать никогда в жизни“: как бывшие студенты отреагировали на арест профессора из Тарту(1)
Сегодня стало известно, что в начале января Департамент полиции безопасности (КаПо) задержал профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова по подозрению в разведывательной деятельности против Эстонской Республики и поддержке этой деятельности. RusDelfi пообщался с теми, кто знал Морозова лично.
„Это просто сумасшедшая новость, которую я не ожидал услышать никогда в жизни! - прокомментировал ситуацию один из бывших учеников профессора Морозова - гражданин Германии. - Однако я бы настоятельно рекомендовал никому не комментировать иррационально текущее расследование. Я понятия не имею, в чем именно его обвиняют. Но да, я очень расстроен из-за этой ситуации“.
Еще один выпускник Skytte, писавший диплом с профессором, отмечает, что он был скрытным и сдержанным, характеризуя его как умеренно антироссийского прозападника. „В целом он выглядел умным, был сдержанным и очень осторожным в своих суждениях“, - говорит студент. Он предполагает, что если обвинения и являются обоснованными, вероятно, его разведывательная деятельность никак не соприкасалась с академической и преподавательской. Оба выпускника пожелали остаться анонимными.
Есть и те, кто отказывается верить в то, что обвинения монут быть обоснованными. „Я верю в невиновность Вячеслава. Я его знаю больше 10 лет, он был моим научным руководителем, - говорит бывшая студентка Морозова Елизавета Гауфман - теперь сотрудница Университета Гронингена в Нидерландах. - Он блестящий теоретик, широко известен среди политологов-международников. У нас есть совместная статья про протестную музыку. Если почитать его интервью и работы, любому станет ясно, какая у него позиция“. Женщина также отметила, что в России у Морозова живут престарелые родители. Это может объяснить его регулярные поездки в Россию, о которых говорит КаПо.
Кристина Тынниссон, руководитель Института политических исследований имени Йохана Шютте, в письме, направленном всем выпускникам, сообщила новость о начале расследования против Морозова. Также она сообщила, что трудовые отношения с ним прекращены. „Очевидно, что это стало шоком для всех нас. Нашим доверием серьезно злоупотребили. Подтверждаем, что к предыдущим работам Вячеслава Морозова у нас не было претензий, но в свете новой информации все же важно критически рассмотреть его прежнюю деятельность“, - написала Тынниссон.
Комментируя ситуацию для RusDelfi, Тынниссон отметила, что студентам, защитившим диссертацию под руководством Морозова, волноваться за содержание своих работ не стоит. При этом произошедшее, безусловно, создает ощутимые трудности для учебного заведения: „Уход одного профессора в такой короткий срок, конечно, неожидан для института, а реорганизация работы – непростая задача. Курс, который вел Морозов, отменяться не будет, и мы делаем все возможное, чтобы обеспечить плавную реорганизацию как преподавания, так и научных исследований“. На вопрос о том, будет ли рассматриваться возможность восстановления профессора в должности, если расследование докажет его невиновность, Тынниссон ответила, что „судя по всему, пока об этом говорить рано“.
Анонимный источник из Тартуского университета подтвердил RusDelfi, что происходящее не кажется странным. По словам источника, ситуация в той или иной мере ясна.
Вячеслав Морозов — политолог. До конца августа он являлся в Институте политических исследований Юхана Шютте Тартуского университета профессором исследований в области ЕС-Россия, а с сентября — профессором международной теории.
В 1997–1998 годах Морозов был ассистентом факультета международных отношений СПбГУ, в 1998–2000 годах лектором, в 2000–2010 годах доцентом. В 2006–2009 годах он преподавал российскую внешнюю политику в Норвежском университетском центре в Санкт-Петербурге, а в 2007 году — выступал в качестве приглашенного лектора в Магистерской школе международных исследований Денверского университета.
Читайте подробнее о деталях расследования здесь.
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