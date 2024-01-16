„Сумасшедшая новость, которую я не ожидал услышать никогда в жизни“: как бывшие студенты отреагировали на арест профессора из Тарту

„Это просто сумасшедшая новость, которую я не ожидал услышать никогда в жизни! - прокомментировал ситуацию один из бывших учеников профессора Морозова - гражданин Германии. - Однако я бы настоятельно рекомендовал никому не комментировать иррационально текущее расследование. Я понятия не имею, в чем именно его обвиняют. Но да, я очень расстроен из-за этой ситуации“.

Еще один выпускник Skytte, писавший диплом с профессором, отмечает, что он был скрытным и сдержанным, характеризуя его как умеренно антироссийского прозападника. „В целом он выглядел умным, был сдержанным и очень осторожным в своих суждениях“, - говорит студент. Он предполагает, что если обвинения и являются обоснованными, вероятно, его разведывательная деятельность никак не соприкасалась с академической и преподавательской. Оба выпускника пожелали остаться анонимными.

Есть и те, кто отказывается верить в то, что обвинения монут быть обоснованными. „Я верю в невиновность Вячеслава. Я его знаю больше 10 лет, он был моим научным руководителем, - говорит бывшая студентка Морозова Елизавета Гауфман - теперь сотрудница Университета Гронингена в Нидерландах. - Он блестящий теоретик, широко известен среди политологов-международников. У нас есть совместная статья про протестную музыку. Если почитать его интервью и работы, любому станет ясно, какая у него позиция“. Женщина также отметила, что в России у Морозова живут престарелые родители. Это может объяснить его регулярные поездки в Россию, о которых говорит КаПо.