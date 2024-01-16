Криштафович о случае с отказом россиянке в международной защите: „Полиция допустила грубую ошибку, создав причину, по которой защиту теперь предоставить необходимо“

„Закон напрямую и категорически запрещает такое делать (ст. 13 Закона о предоставлении международной защиты иностранцу). Из этого правила не существует исключений. Есть общий международный принцип, что факт ходатайства о международной защите является тайной, поскольку разглашение такой информации может повлечь негативные последствия для лица“, - прокомментировал RusDelfi Криштафович.

Он объяснил, что существуют страны, которые наказывают своих граждан, обратившихся за международной защитой в иностранном государстве из-за преследований на родине.

„Обычно им вменяют или „клевету на наш прекрасный строй“ или „дискредитацию“ какого-то „недофюрера“. Даже если человек сам рассказывает журналистам, что он ходатайствовал или получил международную защиту, государственные органы или их представители не могут даже под пытками давать этой информации никаких официальных подтверждений. Подобные действия со стороны полиции - это просто немыслимый непрофессионализм!“ - говорит Криштафович.

Он отмечает, что сам комментарий полиции с раскрытием личных данных и обстоятельств ходатайствования о международной защите создает новую причину для лица эту защиту получить.

„Даже если раньше у нее этого права не было, то теперь полиция сама создала, на мой взгляд, очень весомую причину, по которой защита должна быть предоставлена. В свете последних решений государственного суда хочу подчеркнуть, что защиту может своим решением предоставить и суд, где будет слушаться дело о первичном отказе. В случае с международной защитой судом принимаются во внимание и новые обстоятельства, которые возникли уже после вынесения решения административного органа об отказе“, - отметил Криштафович.