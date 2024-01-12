Хотите стать репетитором эстонского? В министерстве ответили, какой уровень языка необходим

„Если учитель преподает эстонский язык как предмет или преподает свой предмет на эстонском языке, применяется требование о владении эстонским языком на уровне C1. Это требование распространяется и на школьных учителей“, — отметили в министерстве образования и науки.

В Эстонии профессиональное владение языком измеряется, и государственные экзамены проводятся по четырем уровням: A2, B1, B2 и C1. Требование уровня владения языком обусловлено категорией должностного лица, основной группой должности, аттестационными требованиями к основным группам должностей, требованиями к владению языком согласно профессиональному стандарту и характером деятельности работника. Основанием для определения обязательного уровня владения языком являются уровни владения языком, описанные в Европейском рамочном документе о языковом обучении.

Программа адаптации Settle in Estonia предлагает поддержку прибывшим в Эстонию иностранцам, помогая им легче освоиться. Программа состоит из нескольких учебных курсов, которые в целом дают представление о жизненном укладе в Эстонии, поддерживают в бытовых вопросах и обучают эстонскому языку.

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