Во сколько Эстонии обошлась военная помощь Украине

Для понимания следует рассмотреть объемы помощи Украине по доле ВВП, которые выделяют разные государства. Согласно данным исследовательского центра Statista Эстония выделила на помощь Украине 1,26% своего ВВП (сейчас эта цифра скорее ближе к 1,4% - прим. ред.), заняв в этом списке первое место. Кроме Эстонии, больше 1% потратила только Латвия. Для сравнения США занимают лишь 12-е место с 0,33%.

На что были потрачены эти деньги?

Точный объем и детали поставок не разглашаются по соображениям безопасности. По открытым данным можно посчитать лишь примерное количество различной техники и оружия, которое Эстония поставила Украине.

Список того, что Эстония поставила Украине с началом полномасштабного вторжения России:

Десятки гаубиц калибра 155 и 122 миллиметра;

тысячи снарядов;

сотни противотанковых гранатометов Carl-Gustav;

три полевых госпиталя;

три машины скорой помощи;

противотанковые ракеты „Джавелин“;

минометы;

многофункциональный банно-прачечный комплекс;

медицинское снаряжение;

автомобили;

автобусы;

колесная бронетехника с приводом 4x4;

снегоходы;

техника связи;

оборудование для восстановления экологического надзора;

средства индивидуальной защиты (шлемы и т.п.);

автоматы;

пистолеты;

беспилотные летательные аппараты;

тепловизоры, генераторы и зарядные устройства;

одежда;

палатки;

системы отопления палаток;

спальные мешки;

кровати;

продовольственная помощь.

Также в Житомирской области при поддержке Эстонии был открыт мост и построен детский сад. Помимо этого действуют различные благотворительные организации.

В правительстве Эстонии отметили, что военная помощь Киеву не снижает обороноспособность страны, так как Европейский фонд мира дает финансовую компенсацию. Кроме того, безопасность обеспечивает присутствие союзников.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна ранее сообщал, что Эстония продолжит поддерживать Украину до победы в войне и после – тоже.