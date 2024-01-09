Кая Каллас: Эстония в ближайшие несколько лет будет вкладывать в оборону Украины по 0,25% ВВП

„Вклад Эстонии в победу Украины составит 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет. Если каждая страна внесет по 0,25%, это то, что нужно Украине для победы в этой войне“, - сказала Каллас, призвав последовать этому примеру страны Европы, Северной Америки и другие государства.

Глава эстонского правительства добавила, что с 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти 500 млн евро. „Это необходимо и для обеспечения нашей безопасности“, - цитирует премьер-министра rus.err.

По словам Каллас, в последующие годы Эстония будет также выделять 14 млн евро в год на совместные действия по восстановлению Украины и связанные с этим решения.

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