„Пускай это будет уроком для всех фирм“. Эстонское торговое предприятие извинилось перед клиентами

По словам исполнительного директора Kingitus.ee OÜ Кадри Лепику, предприятие подало в среду (10.01) через нотариуса заявление о восстановлении в регистре.

„Хотя наш юридический консультант из адвокатского бюро Lindeberg считает, что Kingitus.ee OÜ исключили из Коммерческого регистра незаконно, мы хотим вместо спора как можно быстрее найти решение. Поэтому мы попросили нотариуса подать в соответствие с законом заявление о восстановлении предприятия в Коммерческом регистре“, - сказала Лепику.

Руководитель фирмы объяснила, что отчет за 2022 экономический год, из-за которого компания была исключена из Коммерческого регистра, не был представлен, поскольку у предприятия впервые появилась обязанность провести аудит своего отчета, и оно не имело такого опыта. Проведение аудита заняло больше времени, чем планировалось, и из-за человеческой ошибки об этом не был своевременно информирован Коммерческий регистр.

Вызвавший неразбериху отчет готов

Кадри Лепику заверила, что путаница с регистром не повлияет на повседневную работу компании: все подарочные карточки действуют, как обычно, и предприятие несет полную ответственность за все свои обязательства. „Ставший причиной неразберихи отчет к сегодняшнему дню прошел аудит и готов к представлению в регистр“, - сообщила Лепику.

В Kingitus.ee OÜ в настоящее время работает 32 человека, в 2022 году компания заработала более 45 000 евро прибыли.

„Я приношу извинения клиентам и партнерам за возникшую путаницу. Надеюсь, что наш случай послужит уроком для всех фирм, и покажет, что к представлению отчета за экономический год стоит относиться с большим вниманием“, - добавила Лепику.

Напомним, что сегодня в Delfi был опубликован материал, в котором говорилось, что государство активно стало применять санкции к тем компаниям, которые в срок не представили свои отчеты за экономический год. Первые пару тысяч нарушителей, в том числе и Kingitus.ee, были вычеркнуты из Коммерческого регистра со всеми вытекающими последствиями.