Экономика
10.01.2024, 12:31

Суровые меры: эстонские фирмы массово штрафуют и исключают из Коммерческого регистра. Что случилось?

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Государство стало активно заниматься теми предприятиями, которые не представили в срок экономический отчет. Первые пару тысяч нарушителей были исключены из Коммерческого регистра. С другой стороны, предприятия в тревоге, потому что не находят необходимого для закрытия отчета аудитора.

Исполнительный директор фирмы Hoovi Карл Мярка жалуется, что получил из Тартуского уездного суда неожиданный рождественский подарок. Непосредственно перед Рождеством пришло уведомление о том, что их ждет штраф в размере 3200 евро, если они не представят экономический отчет за 2022 год в течение следующих 30 дней.

У кого-то дела ситуация еще хуже. Если раньше у Деда мороза в мешке с подарками был подарок с прилавка магазина Kingitus.ee или его интернет-магазина, то с 1 января 2024 года эта компания должна перестать существовать - Центр регистров и информационных систем (RIK) исключил компанию из Коммерческого регистра. Причина: непредставление экономического отчета.

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