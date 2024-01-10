10.01.2024, 12:31
Суровые меры: эстонские фирмы массово штрафуют и исключают из Коммерческого регистра. Что случилось?(10)
Государство стало активно заниматься теми предприятиями, которые не представили в срок экономический отчет. Первые пару тысяч нарушителей были исключены из Коммерческого регистра. С другой стороны, предприятия в тревоге, потому что не находят необходимого для закрытия отчета аудитора.
Исполнительный директор фирмы Hoovi Карл Мярка жалуется, что получил из Тартуского уездного суда неожиданный рождественский подарок. Непосредственно перед Рождеством пришло уведомление о том, что их ждет штраф в размере 3200 евро, если они не представят экономический отчет за 2022 год в течение следующих 30 дней.