Суровые меры: эстонские фирмы массово штрафуют и исключают из Коммерческого регистра. Что случилось?

Исполнительный директор фирмы Hoovi Карл Мярка жалуется, что получил из Тартуского уездного суда неожиданный рождественский подарок. Непосредственно перед Рождеством пришло уведомление о том, что их ждет штраф в размере 3200 евро, если они не представят экономический отчет за 2022 год в течение следующих 30 дней.

У кого-то дела ситуация еще хуже. Если раньше у Деда мороза в мешке с подарками был подарок с прилавка магазина Kingitus.ee или его интернет-магазина, то с 1 января 2024 года эта компания должна перестать существовать - Центр регистров и информационных систем (RIK) исключил компанию из Коммерческого регистра. Причина: непредставление экономического отчета.