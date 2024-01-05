Одинец: есть предпосылки, что к соцдемам присоединятся и другие центристы(5)
Кажется, Центристская партия разваливается на глазах. Из шестерых покинувших Центристскую партию четверо перешли к социал-демократам. Что думают представители соцдемов о сложившейся ситуации? RusDelfi пообщался с председателем правовой комиссии Рийгикогу и членом Социал-демократической партии Эдуардом Одинцом.
Политик не скрывает - для Социал-демократической партии эта новость скорее приятная.
„На самом деле, я очень рад, что ряды нашей партии и наши ряды в Рийгикогу пополнились опытными и разумными политиками, которые разделяют наше мировоззрение и наши ценности. Они очень хорошо дополнят нас в плане разработки политики в разных областях и того, как эту политику отстаивать, - сказал депутат Одинец. - Они опытны не просто как эксперты в разных областях, а именно как политики. То есть они знают, как сделать так, чтобы все идеи были реализованы.
Комментировать то, что происходит внутри другой партии у нас не принято - Центристская партия должна между собой разобраться. Я со своей стороны, как и Кийк на сегодняшней пресс-конференции, говорю о том, что мы приглашаем и всех остальных центристов, которые разделяют наши понятия о развитии жизни в стране“.
Одинец признался, что сложно сейчас сказать точно, перейдет ли еще кто-то в ряды социал-демократов из Центристской партии, однако предпосылки к этому имеются.
„Я думаю, что какое-то движение начнется, потому что [из партии вышло] такое большое количество людей одновременно, и не просто членов партии, а известных членов Рийгикогу. То есть это очевидно будет являться сигналом для членов Центристской партии в регионах на местах.
Как уже говорили на сегодняшней пресс-конференции, программы наших партий очень близки, как и понимание того, как развивать нашу страну. Поэтому всем тем членам Центристской партии, которые недовольны руководством партии или тем, как ведутся дела, самая прямая и близкая альтернатива - это Социал-демократическая партия“.
Что касается Ида-Вирумаа и того влияния, которым центристы все еще располагают в регионе, Эдуард подчеркнул, что важно понять, имеет ли Центристская партия поддержку из-за курса самой партии, или же из-за конкретных людей, которые представляют ее в Ида-Вирумаа.
„Здесь, очевидно, нельзя говорить обо всех регионах одинаково даже внутри Ида-Вирумаа, могут быть разные ситуации“, - подчеркнул Одинец. При этом политик допускает, что новые члены Социал-демократической смогут повысить рейтинги партии в этом регионе. „Рейтинг Социал-демократической партии в Ида-Вирумаа выше, чем рейтинг партии по стране в целом. И возможно, что люди, которые симпатизируют тем политикам, которые перешли сегодня к нам, перенесут свои симпатии и на нашу партию в целом - в том числе это касается и Ида-Вирумаа“.