Одинец: есть предпосылки, что к соцдемам присоединятся и другие центристы

Политик не скрывает - для Социал-демократической партии эта новость скорее приятная.

„На самом деле, я очень рад, что ряды нашей партии и наши ряды в Рийгикогу пополнились опытными и разумными политиками, которые разделяют наше мировоззрение и наши ценности. Они очень хорошо дополнят нас в плане разработки политики в разных областях и того, как эту политику отстаивать, - сказал депутат Одинец. - Они опытны не просто как эксперты в разных областях, а именно как политики. То есть они знают, как сделать так, чтобы все идеи были реализованы.

Комментировать то, что происходит внутри другой партии у нас не принято - Центристская партия должна между собой разобраться. Я со своей стороны, как и Кийк на сегодняшней пресс-конференции, говорю о том, что мы приглашаем и всех остальных центристов, которые разделяют наши понятия о развитии жизни в стране“.

Одинец признался, что сложно сейчас сказать точно, перейдет ли еще кто-то в ряды социал-демократов из Центристской партии, однако предпосылки к этому имеются.

„Я думаю, что какое-то движение начнется, потому что [из партии вышло] такое большое количество людей одновременно, и не просто членов партии, а известных членов Рийгикогу. То есть это очевидно будет являться сигналом для членов Центристской партии в регионах на местах.

Как уже говорили на сегодняшней пресс-конференции, программы наших партий очень близки, как и понимание того, как развивать нашу страну. Поэтому всем тем членам Центристской партии, которые недовольны руководством партии или тем, как ведутся дела, самая прямая и близкая альтернатива - это Социал-демократическая партия“.

Что касается Ида-Вирумаа и того влияния, которым центристы все еще располагают в регионе, Эдуард подчеркнул, что важно понять, имеет ли Центристская партия поддержку из-за курса самой партии, или же из-за конкретных людей, которые представляют ее в Ида-Вирумаа.