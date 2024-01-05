ВИДЕО | Из шестерых покинувших Центристскую партию четверо перешли к социал-демократам, в том числе Кийк и Ааб

Согласно бизнес-регистру, сегодня вышеупомянутые члены Рийгикогу вышли из состава Центристской партии.

Кийк: „После съезда у меня не было планов выходить из Центристской партии. Этот план, решение и ощущение развивались с течением времени. После съезда я дал партии и новому руководству шанс. Я также предложил всем пока остаться. Всегда можно принять решение позже“.

Кийк сказал, что скандал с юридической помощью Яны Тоом показал, что внутри партии слишком много разногласий. Оставалось два варианта: либо продолжать с этими чувствами, либо разумнее уйти. Кийк заявил, что присоединяется к социал-демократам, потому что ему ближе всего политики этой партии.

Вслед за ним о своем присоединении к социал-демократам объявил общественности и Яак Ааб: „Я думал о том, чем я сейчас занимаюсь в политике. Я оставался членом команды центристов в течение 30 лет, эта программа меня устраивала. Я хочу продолжать делать мир лучше. Однако я не вижу перспективы в Центристской партии. Я надеюсь, что смогу защитить те же принципы в рядах Социал-демократической партии“.

Эстер Карузе и Андре Ханимяги также подтвердили, что продолжат политическую карьеру в рядах социал-демократов. Энн Ээсмаа останется беспартийным. Насчет отсутствующей на пресс-конференции Сарапуу Танель Кийк отметил, что, согласно его информации, она пока так же не присоединяется ни к одной партии. „Однако я зову ее присоединиться к соцдемам“.

Таким образом, соцдемы получили в свои ряды четырех членов Рийгикогу, всего их теперь 13.

В настоящее время в Рийгикогу входят 38 представителей Партии реформ.

Хотя на выборах прошлой весной Центристская партия получила 16 мандатов в Рийгикогу, на сегодняшний момент в ее фракции осталось 7 членов: Юри Ратас, Вадим Белобровцев, Алексей Евграфов, Андрей Коробейник, Анастасия Коваленко-Кылварт, Лаури Лаатс и Александр Чаплыгин.

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