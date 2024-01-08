Будут ли школы открыты во время забастовки?

Союз работников образования Эстонии (Eesti haridustöötajate liit, EHL) дал понять, что бессрочная забастовка учителей начнется 22 января, если до этого срока правительство не изыщет дополнительные средства для повышения зарплаты учителей. Поскольку министр образования и науки Кристина Каллас (Eesti 200) и никто другой пока не дали надежды на это, можно с уверенностью сказать, что республиканская забастовка учителей состоится.