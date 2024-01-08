Новости Эстонии
08.01.2024, 10:30

Будут ли школы открыты во время забастовки?

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До сих пор остается открытым вопрос, останутся ли учащиеся во время забастовки учителей за дверями школы или смогут продолжить обучение.
До сих пор остается открытым вопрос, останутся ли учащиеся во время забастовки учителей за дверями школы или смогут продолжить обучение.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Министерство и учителя, пишет издание Eesti Päevaleht, придерживаются разных точек зрения. Директор школы: суть забастовки не в том, чтобы школа продолжала работать.

Союз работников образования Эстонии (Eesti haridustöötajate liit, EHL) дал понять, что бессрочная забастовка учителей начнется 22 января, если до этого срока правительство не изыщет дополнительные средства для повышения зарплаты учителей. Поскольку министр образования и науки Кристина Каллас (Eesti 200) и никто другой пока не дали надежды на это, можно с уверенностью сказать, что республиканская забастовка учителей состоится.

Официально EHL должен сообщить о забастовке не позднее 8 января, за две недели до того, как она начнется (это было сделано в пятницу, 5 января - подробнее читайте ЗДЕСЬ).

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