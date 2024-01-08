Учителя подали уведомление о забастовке. Кто в ней будет участвовать?(20)
Пресс-секретарь Министерства образования Ийрис Салури подтвердила Delfi, что Союз работников образования Эстонии уже в прошедшую пятницу подал уведомление о забастовке.
Согласно уведомлению, педагоги детских садов и профтехучилищ в общей, то есть бессрочной забастовке участия не примут. В ней будут участвовать только учителя общеобразовательных школ.
По словам Салури, в забастовке участвуют те, о чьей зарплате шли переговоры. Это и были учителя общеобразовательных школ. Но у педагогов детских садов и профтехучилищ есть возможность принять участие в забастовке в их поддержку, которая может продолжаться три дня.
Забастовка учителей общеобразовательных школ начнется 22 января. Забастовка других работников этих школ также начнется 22 января. В учреждениях начального и профессионального образования забастовка всех работников в поддержку учителей школ начнется 24 января.
Причиной забастовки в уведомлении отмечено требование повысить минимальную зарплату учителям общеобразовательных школ до 1950 евро в месяц. Длительность забастовки будет зависеть от результатов продолжающихся переговоров, говорится в письме Союза работников образования Эстонии (EHL). Продолжительность забастовки может также варьироваться в зависимости от решений руководителей забастовки в конкретных учебных заведениях.
Бастующие не должны находиться в школе
Как отмечает в своем письме EHL, участие в забастовке является добровольным. Это означает, что никто не может заставлять участвовать в забастовке, а также никому не разрешено препятствовать в участии в стачке.
EHL подчеркивает, что зарплата во время забастовки работникам не начисляется, но этого делать не запрещено. Тем, кто в забастовке не участвует, обязательно должны платить зарплату.
Общереспубликанским руководителем забастовки является председатель EHL Реэмо Вольтри. В участвующих в забастовке учебных заведениях коллективом утверждается руководитель стачки.
EHL поясняет, что трудовой договор забастовщиков приостанавливается, в том числе они освобождаются от обязанности выполнять свою работу. „Работник не обязан находиться на рабочем месте и выполнять свою работу. В случае с учителями это включает не только проведение уроков, но и все рабочие обязанности, возложенные на них трудовым договором, должностной инструкцией и другими актами, в том числе поддержание порядка в школе“, - отмечается в письме профсоюза учителей.
В связи с забастовкой возникает вопрос: что будет с учениками и учебной работой во время стачки.
За организацию работы во время забастовки (отмена или реорганизация учебной работы и другие связанные с работой вопросы) отвечает работодатель, то есть директор, отмечается в письме EHL. Поэтому, будет ли школа открыта или нет во время забастовки, решает отдельно директор каждой школы.
EHL подчеркивает, ссылаясь на часть 1 статьи 16 Закона о разрешении трудовых споров, что руководитель забастовки отвечает за стачку, а не за работу в школе. „Поэтому задачей руководителя забастовки не является организация работы в школе, организация деятельности детей или поддержание порядка в школе“. Как сказано в письме EHL, задача руководителя забастовки — представлять интересы забастовщиков, а не принятие решений, которые входят в компетенцию директора.
Рекомендации EHL руководителям школ
Желая узнать, кто будет бастовать, следует учитывать возможность, что бастовать будут все работники сферы образования этого учебного заведения.
Исходя из вышеприведенного, рекомендуем держать здание учебного заведения для учащихся закрытым из соображений безопасности детей.
Рекомендуем учитывать, что присоединившийся к забастовке не должен приходить в здание учебного заведения или открывать связанные с работой компьютерные программы.
Разночтения в вопросе работников детских садов
Еще на прошлой неделе EHL занимал позицию, что работники детских садов могут участвовать в забастовке. „Союз работников образования считает, что заявление о том, что учителя детсадов не могут участвовать в забастовке, является дезинформацией“, - сказал Вольтри в среду (3.01) газете Eesti Päevaleht.
Министерство образования и науки (HTM) и государственный примиритель не разделяют мнение EHL. Учителя детсадов, как считает HTM и госпримиритель, не имеют права участвовать в забастовке, так как спор о зарплате касается учителей только общеобразовательных школ.
Как сказал заместитель госпримирителя Харри Талига, в намеченной бессрочной забастовке могут участвовать только учителя общеобразовательных школ. По его словам, коллективный трудовой спор между EHL и HTM вызван разногласиями по поводу минимальной ставки заработной платы учителей общеобразовательных школ и гимназий.
Следовательно, в бессрочной забастовке могут участвовать только учителя школ, остальные работники обязаны продолжать работать, добавил Талига.
В конце 2023 года ставилось под сомнение, смогут ли тартуские учителя участвовать в забастовке, так как их мог связать коллективный договор, исключающий участие в длительной забастовке. Подписание коллективного договора было намечено на 5 января. Ко всему прочему это означало бы, что Реэмо Волтри, являющийся тартуским учителем, не смог бы участвовать в бессрочной забастовке.
В начале этой недели выяснилось, что тартуские учителя отложили подписание коллективного договора с городом. Теперь они смогут участвовать в забастовке.
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