Учителя подали уведомление о забастовке. Кто в ней будет участвовать?

Согласно уведомлению, педагоги детских садов и профтехучилищ в общей, то есть бессрочной забастовке участия не примут. В ней будут участвовать только учителя общеобразовательных школ.

По словам Салури, в забастовке участвуют те, о чьей зарплате шли переговоры. Это и были учителя общеобразовательных школ. Но у педагогов детских садов и профтехучилищ есть возможность принять участие в забастовке в их поддержку, которая может продолжаться три дня.

Забастовка учителей общеобразовательных школ начнется 22 января. Забастовка других работников этих школ также начнется 22 января. В учреждениях начального и профессионального образования забастовка всех работников в поддержку учителей школ начнется 24 января.

Причиной забастовки в уведомлении отмечено требование повысить минимальную зарплату учителям общеобразовательных школ до 1950 евро в месяц. Длительность забастовки будет зависеть от результатов продолжающихся переговоров, говорится в письме Союза работников образования Эстонии (EHL). Продолжительность забастовки может также варьироваться в зависимости от решений руководителей забастовки в конкретных учебных заведениях.

Бастующие не должны находиться в школе

Как отмечает в своем письме EHL, участие в забастовке является добровольным. Это означает, что никто не может заставлять участвовать в забастовке, а также никому не разрешено препятствовать в участии в стачке.

EHL подчеркивает, что зарплата во время забастовки работникам не начисляется, но этого делать не запрещено. Тем, кто в забастовке не участвует, обязательно должны платить зарплату.

Общереспубликанским руководителем забастовки является председатель EHL Реэмо Вольтри. В участвующих в забастовке учебных заведениях коллективом утверждается руководитель стачки.