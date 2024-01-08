Новости Эстонии
08.01.2024, 10:11

Учителя подали уведомление о забастовке. Кто в ней будет участвовать?

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Õpetajate palgaläbirääkimised HTM-is 2023
Õpetajate palgaläbirääkimised HTM-is 2023
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Пресс-секретарь Министерства образования Ийрис Салури подтвердила Delfi, что Союз работников образования Эстонии уже в прошедшую пятницу подал уведомление о забастовке.

Согласно уведомлению, педагоги детских садов и профтехучилищ в общей, то есть бессрочной забастовке участия не примут. В ней будут участвовать только учителя общеобразовательных школ.

По словам Салури, в забастовке участвуют те, о чьей зарплате шли переговоры. Это и были учителя общеобразовательных школ. Но у педагогов детских садов и профтехучилищ есть возможность принять участие в забастовке в их поддержку, которая может продолжаться три дня.

Забастовка учителей общеобразовательных школ начнется 22 января. Забастовка других работников этих школ также начнется 22 января. В учреждениях начального и профессионального образования забастовка всех работников в поддержку учителей школ начнется 24 января.

Причиной забастовки в уведомлении отмечено требование повысить минимальную зарплату учителям общеобразовательных школ до 1950 евро в месяц. Длительность забастовки будет зависеть от результатов продолжающихся переговоров, говорится в письме Союза работников образования Эстонии (EHL). Продолжительность забастовки может также варьироваться в зависимости от решений руководителей забастовки в конкретных учебных заведениях.

Бастующие не должны находиться в школе

Как отмечает в своем письме EHL, участие в забастовке является добровольным. Это означает, что никто не может заставлять участвовать в забастовке, а также никому не разрешено препятствовать в участии в стачке.

EHL подчеркивает, что зарплата во время забастовки работникам не начисляется, но этого делать не запрещено. Тем, кто в забастовке не участвует, обязательно должны платить зарплату.

Общереспубликанским руководителем забастовки является председатель EHL Реэмо Вольтри. В участвующих в забастовке учебных заведениях коллективом утверждается руководитель стачки.

EHL поясняет, что трудовой договор забастовщиков приостанавливается, в том числе они освобождаются от обязанности выполнять свою работу. „Работник не обязан находиться на рабочем месте и выполнять свою работу. В случае с учителями это включает не только проведение уроков, но и все рабочие обязанности, возложенные на них трудовым договором, должностной инструкцией и другими актами, в том числе поддержание порядка в школе“, - отмечается в письме профсоюза учителей.

В связи с забастовкой возникает вопрос: что будет с учениками и учебной работой во время стачки.

За организацию работы во время забастовки (отмена или реорганизация учебной работы и другие связанные с работой вопросы) отвечает работодатель, то есть директор, отмечается в письме EHL. Поэтому, будет ли школа открыта или нет во время забастовки, решает отдельно директор каждой школы.

EHL подчеркивает, ссылаясь на часть 1 статьи 16 Закона о разрешении трудовых споров, что руководитель забастовки отвечает за стачку, а не за работу в школе. „Поэтому задачей руководителя забастовки не является организация работы в школе, организация деятельности детей или поддержание порядка в школе“. Как сказано в письме EHL, задача руководителя забастовки — представлять интересы забастовщиков, а не принятие решений, которые входят в компетенцию директора.

Рекомендации EHL руководителям школ

  • Желая узнать, кто будет бастовать, следует учитывать возможность, что бастовать будут все работники сферы образования этого учебного заведения.

  • Исходя из вышеприведенного, рекомендуем держать здание учебного заведения для учащихся закрытым из соображений безопасности детей.

  • Рекомендуем учитывать, что присоединившийся к забастовке не должен приходить в здание учебного заведения или открывать связанные с работой компьютерные программы.

Разночтения в вопросе работников детских садов

Еще на прошлой неделе EHL занимал позицию, что работники детских садов могут участвовать в забастовке. „Союз работников образования считает, что заявление о том, что учителя детсадов не могут участвовать в забастовке, является дезинформацией“, - сказал Вольтри в среду (3.01) газете Eesti Päevaleht.

Министерство образования и науки (HTM) и государственный примиритель не разделяют мнение EHL. Учителя детсадов, как считает HTM и госпримиритель, не имеют права участвовать в забастовке, так как спор о зарплате касается учителей только общеобразовательных школ.

Как сказал заместитель госпримирителя Харри Талига, в намеченной бессрочной забастовке могут участвовать только учителя общеобразовательных школ. По его словам, коллективный трудовой спор между EHL и HTM вызван разногласиями по поводу минимальной ставки заработной платы учителей общеобразовательных школ и гимназий.

Следовательно, в бессрочной забастовке могут участвовать только учителя школ, остальные работники обязаны продолжать работать, добавил Талига.

В конце 2023 года ставилось под сомнение, смогут ли тартуские учителя участвовать в забастовке, так как их мог связать коллективный договор, исключающий участие в длительной забастовке. Подписание коллективного договора было намечено на 5 января. Ко всему прочему это означало бы, что Реэмо Волтри, являющийся тартуским учителем, не смог бы участвовать в бессрочной забастовке.

В начале этой недели выяснилось, что тартуские учителя отложили подписание коллективного договора с городом. Теперь они смогут участвовать в забастовке.

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