„Слава Украине“: „На поле боя нужны автомобили скорой помощи и катафалки“. А как продвигается расследование?(1)
„С июля мы сосредоточились в первую очередь на организации внутренней работы НКО. Мы создали новую команду и привыкли к новым рабочим процессам. Для того, чтобы продолжить нашу деятельность, нам очень нужна помощь жертвователей,“ - обращается к общественности новая глава некоторое время остававшегося в тени из-за скандала с Лехтме НКО „Слава Украине“ Ану Вильтроп.
НКО перечисляет, на что именно сейчас необходимо собрать деньги.
„Мы хотим отправить на фронт с зимы по весну 2024 года дополнительно 20 партизанских машин скорой помощи и 10 квадроциклов. Эти машины помогают подразделениям быстро эвакуировать раненых бойцов с линии фронта. Тогда спасительную первую помощь можно будет продолжить в более безопасном месте. Общая сумма проекта составляет 289 000 евро“.
„В сотрудничестве с PULSE, организацией, с которой мы уже знакомы, мы хотим улучшить возможности по переливанию крови в пунктах стабилизации на линии фронта. Своевременная эвакуация и переливание крови в кратчайшие сроки после кровопотери продлевают жизнь. Мы ищем средства для поддержки до четырех единиц. Общая стоимость составляет 236 750 евро, включая обучение медиков и закупку необходимого оборудования“, - добавляет „Слава Украине“.
К организации обратились два украинских подразделения, которые очень просят специальный транспорт, на котором можно было бы перевезти с фронта погибших товарищей. Цена одного катафалка (автомобиль, обслуживание, носилки, шины, транспорт в Украину) составляет 12 111 евро.
В августе НКО „Слава Украине“ возобновило проект, в ходе которого в Украину будет отправлено 18 партизанских машин скорой помощи. Ориентировочная стоимость одного автомобиля – 12 200 евро. „Для этого мы закупаем автомобили, перестраиваем их в партизанские машины скорой помощи, проводим текущий ремонт, оснащаем новыми внедорожными шинами и двумя запасками и отвозим в Украину. Поскольку мы выполнили поставки экономично, мы можем приобрести на одну машину больше, чем планировалось, в рамках того же бюджета – всего 19 машин“, - сообщает НКО.
В НКО отчитались, что, по состоянию на конец декабря в Украину прибыло 17 партизанских машин скорой помощи, 16 из которых переданы частям, а одна еще ожидает передачи в Днепре. Одна машина отправится в Украину в начале нового года, а одна еще находится на техосмотре.
„Мы приобрели 19 автомобилей общей стоимостью 103 150 евро, в результате чего средняя цена покупки одного автомобиля составляет почти 5 430 евро. Мы соберем последние счета и тогда сможем дать отчеты о стоимости приобретения и восстановления автомобилей. Мы подготовили руководство по восстановлению автомобилей, чтобы упростить общение с поставщиками услуг как в Эстонии, так и в Украине и тем самым обеспечить бесперебойную работу партизанских машин скорой помощи в сложных условиях.
При сдаче автомобилей мы разрешили подразделениям провести дополнительный ремонт автомобиля на сумму 800 евро, например можем отремонтировать амортизаторы или отправить запасные колеса. Мы уже профинансировали ремонт одного подаренного автомобиля“, - подробно описывает проект НКО „Слава Украине“.
Партизанские машины скорой помощи созданы для передвижения по труднопроходимой местности. Однако на некоторых линиях фронта передвижение настолько затруднено, что пересечь их на партизанской санитарной машине невозможно. Также может случиться так, что машине некуда спрятаться, или местность заминирована. Поэтому, сообщает НКО, им пришлось приобрести два квадроцикла с прицепами, чтобы подразделения могли более гибко и быстрее проводить спасательные операции. Более подробная информация о квадроциклах появится в ближайшее время.
Тренировки по боевой медицине
На данный момент завершен проект обучения боевой медицине украинских солдат. С мая на линии фронта необходимые медицинские навыки приобрели 8619 солдат. Благодаря обучению, они могут спасти свою жизнь или жизнь своих однополчан. По оценкам, навыки спасения жизней могут сохранить до десяти жизней, а это означает, что жизни примерно 86 000 солдат теперь под надежной заботой, - делится с общественностью НКО „Слава Украине“.
„Слава Украине“ благодарит всех благотворителей, которые внесли свой вклад в февральское мероприятие „Да здравствует Эстония!“. Слава Украине!“ в рамках благотворительной программы по организации боевой медицины для украинских солдат.
„Хотя подготовка по боевой медицине по-прежнему необходима подразделениям и солдатам, в сотрудничестве с PULSE мы пришли к выводу, что они могут найти финансирование другими способами благодаря своему опыту и сертификатам. Наибольшая потребность в пожертвованиях у проекта возникает для обеспечения возможности переливания крови“.
Изменения в организации НКО „Слава Украине“ и отчетность
„На сегодняшний день мы выполнили все условия для присоединения к хорошей практике благотворительности и с конца ноября входим в число организаций, которым можно доверять.
Приглашаем новых членов присоединиться к НКО „Слава Украине“. Особенно приветствуются люди и компании, которые хотят иметь право голоса в том, как используются их пожертвования, какие проекты реализует „Слава Украине“ и каким должно быть будущее организации. Дополнительная информация на сайте „Слава Украине“. На сайте НКО „Слава Украина“ доступна обзорная таблица затрат, которую мы обновляем ежемесячно.
Все заявленные затраты включают общие затраты организации, которые составляют около десяти процентов. По состоянию на 9 мая, когда произошли изменения в правлении НКО „Слава Украина“, на счетах организации было пожертвований на сумму около 664 тысяч евро.
С 9 мая до конца декабря в пользу НКО „Слава Украине“ было сделано пожертвование на сумму около 79 тысяч евро. В декабре поступило пожертвование в размере 14 874,96 евро, кроме того, 34 000 евро пожертвовал Ротари-клуб Старого города Таллинна, чтобы „Слава Украине“ могла продолжать свою работу.
И Эстония, и Украина продолжают вести уголовные производства по расследованию использования пожертвований, потраченных организацией „Слава Украине“ на поддержку Украины до марта 2023 года“, - сообщила общественности организация.
Как развивался скандал со „Слава Украине“?
Как в Эстонии, так и в Украине продолжается уголовный процесс по факту использования пожертвований, потраченных до марта 2023 года некоммерческой организацией „Слава Украине“ на поддержку Украины.
12 марта консультативный совет объявил, что к проверке должна быть привлечена нейтральная сторона для изучения вопросов, связанных с финансами.
Кроме того, было решено расширить состав правления, в который до этого входила только Лехтме.
20 марта в правление НКО „Слава Украине“ вошла Марика Приске. Через несколько недель была найдена аудиторская фирма - первые результаты проверки были представлены общественности в июне. В то же время было объявлено, что пост исполнительного директора „Слава Украине“ займет бывший руководитель опорного центра по приему беженцев Pagulasabi Ану Вильтроп.
8 мая было объявлено, что прокуратура Украины проводит расследование по факту переводов денежных средств, связанных с НКО „Слава Украине“ в Украине. 9 мая было объявлено, что прокуратура Эстонии также возбудила уголовное дело. В тот же день Совет НКО снял Лехтме с поста руководителя.
19 мая „Эстонский экспресс“ опубликовал материал о прошлом Лехтме: „Кто-то должен следить, чтобы хороших людей не обобрали до нитки“. Как благотворительность НКО „Слава Украине“ превратилась в бизнес под руководством Йоханны-Марии Лехтме“, в котором Анника Аррас, бывший работодатель Лехтме, заявила, что ее поймали на краже.
В тот же день Лехтме покинула пост члена Рийгикогу.
По словам госпрокурора Трийну Олев, Государственная прокуратура Эстонии создала совместную с Украиной следственную группу, которая связывается с фигурантами, а также партнерами по делу НКО „Слава Украине“.
„Поскольку мы создали совместную с Украиной следственную группу, цель которой выяснить, были ли пожертвования, собранные НКО „Слава Украине“, использованы в Украине по назначению, а что касается вопроса Чернова (информатора по делу „Слава Украине“ - ред.), то мы находимся в постоянном контакте с нашими украинскими партнерами“, - сказала Олев.
Недавно Украина передала в Эстонию большой объем важной информации, но эстонская госпрокуратура пока не раскрывает детали.
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