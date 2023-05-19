Новости Эстонии
19.05.2023, 17:41

„Кто-то должен следить, чтобы хороших людей не обобрали до нитки“. Как благотворительность НКО „Слава Украине“ превратилась в бизнес под руководством Йоханны-Марии Лехтме

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  • Йоханна-Мария Лехтме была поймана на краже на своей предыдущей работе и была вынуждена уволиться.

  • Лехтме солгала суду в споре о десятках тысяч евро.

  • В деле „Слава Украине“ и IC Construction появились документы, которые были созданы через несколько месяцев после официальной даты их подписания.

Предупреждающие сообщения о темных эпизодах прошлого Йоханны-Марии Лехтме распространились среди лиц, принимающих решения, более года назад, пишет „Эстонский экспресс“.

„Уважаемые члены Рийгикогу! Прежде чем я начну, у меня вопрос. Мы обсуждаем вопросы государственной важности. Вчера вечером я прилетела из Украины, чтобы произнести эту речь, а зал пуст“, - начинает свое выступление с трибуны Рийгикогу Йоханна-Мария Лехтме 12 апреля прошлого года.

„Я знаю, что у одного из ваших коллег по Рийгикогу день рождения. Я искренне надеюсь, что сейчас в кабинетах не едят торт“, — продолжила она.

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