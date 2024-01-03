„Сегодня день смерти электромобилей“. Как мороз подрывает удовольствие от владения электрокаром в Эстонии

Вчера в Нарве температура воздуха опустилась до –25,2 градусов. Дежурный синоптик Агентства окружающей среды сообщал, что в последние полгода такой низкой температуры в Эстонии зарегистрировано не было, а уже сегодня морозы бьют новые рекорды. Столбик термометра в той же Нарве опустился до –27 градусов.

Сильные морозы – настоящее испытание для автомобильных аккумуляторов. И, кажется, электромобилям приходится еще сложней.

Вот какой пост опубликовала Реэлика из Тарту после наступления сильных морозов: „Поскольку это моя первая зима с электромобилем, я немного негодую. Сегодняшнее утро началось не очень приятно. Сев в машину (Škoda Enyaq RS), я обнаружила уведомление: использование аккумулятора ограничено. Будьте осторожны“.

Когда собственница электромобиля добралась до официального представительства, на экране было уже 17 сообщений об ошибках. Среди прочего перестал работать спидометр, отказали камеры, индикаторы шин. „Неужели это та реальность, к которой придется привыкнуть?“ – жалуется девушка.

В представительстве ей сообщили, что аккумулятор отжил свое. „Сотрудники сказали, что заказали новый, но это займет два-три рабочих дня. Надеюсь, в четверг я снова сяду за руль своей машины“, – пишет Реэлика.

В комментариях стали возмущаться работой автомобильного дилерского центра: „Заказывали? То есть они даже не держат расходные материалы у себя на складе?“

Вступивший в обсуждение Максим подтвердил, у него с Volkswagen ID.4 возникают аналогичные сбои в системе. Более того, те же ошибки могут происходить и летом в 30-градусную жару.