Побит морозный рекорд этой зимы! Где зафиксировали самую низкую температуру?

Дежурный синоптик Агентства окружающей среды сказал Delfi, что ранним утром в приграничной Нарве температура воздуха упала до –25,2 градусов. В последние полгода такой низкой температуры в Эстонии зарегистрировано не было.

За Нарвой последовал Йыхви, где температура понизилась до 22,7 градусов мороза. На метеостанциях Выру, Вяйке-Маарья и Тийрикоя зарегистрировали –21,5 градусов.

Синоптик отметил, что самая низкая температура обычно фиксируется утром, на восходе солнца. Судя по всему, новый зимний рекорд во вторник днем ​​установлен не будет. К вечеру температура снова начнет существенно падать и ночью или рано утром может упасть до ниже упомянутых -25,2 градуса.

„В настоящий момент мы не можем говорить о „более теплых местах“, но мы можем говорить о несколько более умеренных холодных температурах. Например, в 10 часов на метеостанции в Ромессааре было зафиксировано -10,8 градуса, в Рухну -10,3, а в Сырве -6,8“. Синоптик добавил, что на это влияет и то, что в этом районе открытое море.

Станет еще холоднее

По прогнозу синоптика, во вторник будет ясно или переменная облачность, на побережье пасмурно. В прибрежных районах временами может пройти снег. Ветер восточный и северо-восточный 4-10, на побережье 7-13, порывами до 18 м/с, на северном побережье восточный и юго-восточный ветер 10-15, порывами до 20 м/с. Температура воздуха от -15 до -21 градуса, на островах от -9 до -14 градусов.

Ночью переменная облачность. На побережье местами снежно и ветрено. Ветер восточных направлений, со скоростью 3-9, на островах и побережье 6-12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха от -16 до -23, в Восточной Эстонии до -27, на островах от -10 до -17 градусов.

В среду на побережье будет небольшая облачность, местами снег. Ветер восточный и северо-восточный, 5-11, на островах и западном побережье 8-14, порывами до 19 м/с. Температура воздуха от -15 до -21, на Северо-Востоке Эстонии до -25, на островах от -9 до -14 градусов.

Ощущаемая температура Измеренная температура — это одно, а ощущаемая температура — другое. Агентство по окружающей среде сообщило в социальных сетях, что ощущаемая температура утром составила от -25 до -30 градусов во внутренних районах, до -31,2 градуса в Вяйке-Маарья и до -32,9 градуса в Тийрикоя у Чудского озера. „Каждый человек сталкивался с тем, что при более низких температурах и сильном ветре ощущение холода наступает быстро и гораздо сильнее, чем в холодную безветренную погоду. Дело в том, что, помимо отрицательных температур, интенсивно охлаждает поверхность кожи сильный ветер, в результате чего тело начинает остывать, т. е. начинается переохлаждение, даже под воздействием сравнительно небольшого холода, но по причине сильного ветра.

В каких случаях мы говорим о холоде? Климатолог Айн Каллис рассказал Eesti Päevaleht, что люди привыкли к мягкой зиме и понятие холода стало размытым. Он привел последний пример новостного репортажа, в котором говорилось, что съемки проходили аж при -13 градусах ниже нуля. Каллис подчеркнул, что в целом он и его коллеги считают, что холод - это когда не менее 25 градусов ниже нуля. Синоптик Тайми Пальяк также подчеркнула, что о холодах принято говорить, когда температура опускается ниже -25 градусов. „Мы выдаем людям предупреждение о низкой температуре первого уровня, когда ожидается, что минимальная температура воздуха упадет до -26 градусов и ниже в течение как минимум следующих трех дней, и предупреждение второго уровня, когда минимальная температура воздуха упадет до -30 градусов и ниже за тот же период“, - добавила она.

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