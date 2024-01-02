Побит морозный рекорд этой зимы! Где зафиксировали самую низкую температуру?(10)
На погодном фронте задают тон трескучие морозы, и сегодня утром температура в некоторых уголках Эстонии упала уже ниже -20 градусов. На островах показатели немного выше.
Дежурный синоптик Агентства окружающей среды сказал Delfi, что ранним утром в приграничной Нарве температура воздуха упала до –25,2 градусов. В последние полгода такой низкой температуры в Эстонии зарегистрировано не было.
За Нарвой последовал Йыхви, где температура понизилась до 22,7 градусов мороза. На метеостанциях Выру, Вяйке-Маарья и Тийрикоя зарегистрировали –21,5 градусов.
Синоптик отметил, что самая низкая температура обычно фиксируется утром, на восходе солнца. Судя по всему, новый зимний рекорд во вторник днем установлен не будет. К вечеру температура снова начнет существенно падать и ночью или рано утром может упасть до ниже упомянутых -25,2 градуса.
„В настоящий момент мы не можем говорить о „более теплых местах“, но мы можем говорить о несколько более умеренных холодных температурах. Например, в 10 часов на метеостанции в Ромессааре было зафиксировано -10,8 градуса, в Рухну -10,3, а в Сырве -6,8“. Синоптик добавил, что на это влияет и то, что в этом районе открытое море.
Станет еще холоднее
По прогнозу синоптика, во вторник будет ясно или переменная облачность, на побережье пасмурно. В прибрежных районах временами может пройти снег. Ветер восточный и северо-восточный 4-10, на побережье 7-13, порывами до 18 м/с, на северном побережье восточный и юго-восточный ветер 10-15, порывами до 20 м/с. Температура воздуха от -15 до -21 градуса, на островах от -9 до -14 градусов.
Ночью переменная облачность. На побережье местами снежно и ветрено. Ветер восточных направлений, со скоростью 3-9, на островах и побережье 6-12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха от -16 до -23, в Восточной Эстонии до -27, на островах от -10 до -17 градусов.
В среду на побережье будет небольшая облачность, местами снег. Ветер восточный и северо-восточный, 5-11, на островах и западном побережье 8-14, порывами до 19 м/с. Температура воздуха от -15 до -21, на Северо-Востоке Эстонии до -25, на островах от -9 до -14 градусов.
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