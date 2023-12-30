Молодой учитель о русских школах: Я не хочу идти работать в коллектив, где нужно будет говорить „Здравствуйте, Марья Васильевна!“

Владимир Ниинимяки родился в Нарве, там же родились его родители. Окончил гимназию, учился в Тартуском университете, получил степень бакалавра и начал работать в Йыхвиской государственной гимназии, в которой проработал с 2015 по 2017 год, одновременно учился в магистратуре. Потом переехал в Таллинн, где работал в двух школах, параллельно начал заниматься собственными проектами.

Почему в свое время ты сделал выбор в пользу этой профессии?

Это забавная история. Это вышло случайно. Я собирался учиться за границей, в сфере, не связанной с образованием, поступил в один из университетов Англии на факультет кинопроизводства и должен был туда уехать. Но у меня не получилось уехать по семейным обстоятельствам.

Тогда мне пришлось спешно подавать документы в эстонские вузы, в результате выбор был сделан в пользу профессии преподавателя английского.

Тебе нравилось работать в школе после окончания первого этапа учебы?

В Йыхви, да. Это было одно из лучших мест, где я работал.

Но ты, тем не менее, выгорел. И на какое-то время даже уходил из этой сферы. Сейчас вернулся и работаешь на неполную ставку, понимая, что эта работа для тебя - промежуточный этап. А тем временем стране не хватает педагогов. Как мотивировать их оставаться в школе?

Любая хорошая работа невозможна без трех составляющих. Первое - достойная зарплата, второе - наполненность миссией и третье - коллектив. Если хотя бы двух элементов нет, то, скорее всего, на одном ты не выедешь.

Какого черта я пять лет учился? Мало того, что мне приходится тащить эмоциональные нагрузки с учениками, так еще отчитываться перед родителями. Владимир Ниинимяки