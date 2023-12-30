Молодой учитель о русских школах: Я не хочу идти работать в коллектив, где нужно будет говорить „Здравствуйте, Марья Васильевна!“(103)
Учитель, проработавший в школе десять лет, считает, что, если не решить проблему с зарплатами педагогов, у нас случится коллапс, а последующие поколения сильно сдадут в знаниях и мотивированности.
Владимир Ниинимяки родился в Нарве, там же родились его родители. Окончил гимназию, учился в Тартуском университете, получил степень бакалавра и начал работать в Йыхвиской государственной гимназии, в которой проработал с 2015 по 2017 год, одновременно учился в магистратуре. Потом переехал в Таллинн, где работал в двух школах, параллельно начал заниматься собственными проектами.
Почему в свое время ты сделал выбор в пользу этой профессии?
Это забавная история. Это вышло случайно. Я собирался учиться за границей, в сфере, не связанной с образованием, поступил в один из университетов Англии на факультет кинопроизводства и должен был туда уехать. Но у меня не получилось уехать по семейным обстоятельствам.
Тогда мне пришлось спешно подавать документы в эстонские вузы, в результате выбор был сделан в пользу профессии преподавателя английского.
Тебе нравилось работать в школе после окончания первого этапа учебы?
В Йыхви, да. Это было одно из лучших мест, где я работал.
Но ты, тем не менее, выгорел. И на какое-то время даже уходил из этой сферы. Сейчас вернулся и работаешь на неполную ставку, понимая, что эта работа для тебя - промежуточный этап. А тем временем стране не хватает педагогов. Как мотивировать их оставаться в школе?
Любая хорошая работа невозможна без трех составляющих. Первое - достойная зарплата, второе - наполненность миссией и третье - коллектив. Если хотя бы двух элементов нет, то, скорее всего, на одном ты не выедешь.
Какого черта я пять лет учился? Мало того, что мне приходится тащить эмоциональные нагрузки с учениками, так еще отчитываться перед родителями.
Я приведу хороший пример. Когда я закончил магистратуру, я получал около 1200 евро брутто. Я сравнивал это с работой моего брата, который еще не закончил университет - он работал в IT - финансовых технологиях - и получал на тот момент больше, чем я. И я думал, какого черта я пять лет учился, мало того, что мне приходится тащить эмоциональные нагрузки с учениками, так еще отчитываться перед родителями! Зачем я всем этим в принципе занимаюсь? А когда началась пандемия и я увидел, как агрессивно общество к педагогам и медикам, меня это полностью демотивировало. От чувства миссии не осталось и следа. Мне показалось, что, мало того, что здесь не заработаешь на достойную жизнь, так еще и общество вообще не уважает эти профессии.
Это был переломный момент, потом он закончился, я вернулся в школу и понял, что абсолютно выгорел. Ты приходишь в класс, и детям все равно, кто перед ними стоит и что говорит. Я старался их заинтересовать, но у меня уходило гораздо больше энергии и ресурсов, чем я получал взамен. На этом мы со школой и распрощались.
Допустим, у нас настанут хорошие времена, и учитель будет получать достойную зарплату. Остаются, согласно твоим критериям, коллектив (и управление) и чувство миссии. Чувство миссии, понятно, государство не воспитает. А как сделать рабочий климат в школах благоприятным?
В тех четырех школах - а это были эстонские школы, - где я работал, было хорошее руководство и неплохой рабочий климат. Но мне сложно судить о системе в целом, потому что я не работал в русских школах. Мое отношение к русским школам, скорее, остро негативное. Я там сам учился, у меня есть коллеги, которые там работают. Я вижу, что стиль управления и общение там отличаются. Я не хочу идти работать в коллектив, где нужно будет говорить „Здравствуйте, Марья Васильевна!“
А если Марья Васильевна еще и депутат…
Да! Марья Васильевна - депутат и использует ресурс школы для того, чтобы получить голоса на выборах.
Как все-таки решить вопрос с нехваткой педагогов и тем, чтобы молодежь выбирала эту профессию?
Во-первых, должна быть зарплата, которая работника устроит! Сейчас много говорят, что, мол, учителя и так хорошо получают. Да, часть из них хорошо получают. За счет чего? За счет переработок. Я сам работал при такой нагрузке, когда на руки у меня выходило около 2000 евро. Но при этом у меня было 30 часов в неделю! Я добивал нагрузкой, которая, по сути, была двукратной. Я проводил уроки на автомате, у меня были параллельные классы, я делал им одинаковые уроки. Говорить о каком-то персонализированном подходе - ну, извините. Да, я конечно же, пытался все организовать, чтобы ученики чувствовали себя комфортно, но все равно этот процесс, увы, можно сравнить с конвейером. Но да, так учителя могут обеспечить себе финансовую подушку - берешь двойную ставку и пашешь.
Т.е. мы опять возвращаемся к вопросу повышения зарплат?
Конечно! Сейчас у меня 18 часов в неделю, я за эти 18 часов просто выжатый лимон. И когда в начале месяца смотрю на пополнение счета, то я понимаю с грустью, что это того не стоит. Даже если мы возьмем 21 час - это, плюс-минус, в целом, является нормой ставки, если за эти часы чистыми получать хотя бы 2000 евро, я думаю, для почти половины учителей это уже будет решением. Им не придется брать дополнительные уроки.
Я сейчас за свои 18 часов (а это почти ставка!) на руки получаю 1200 евро.
И, вроде бы, кажется, я в два часа освобождаюсь, прихожу со школы, и у меня еще есть целый вечер на другие дела. Но по факту, все, что мне хочется - лечь под одеяло, свернуться калачиком и вырубиться, что я, в принципе, и делаю.
Я учился в лучшем университете страны, я его неплохо закончил, и что меня ждет? Да, можно говорить, что, мол, это государственный сектор, здесь сложно с зарплатами. Но я смотрю на чиновников других сфер, и у них зарплата повыше будет…
Может, проблема в том, что чиновников меньше, чем педагогов? И есть возможность платить им больше, бюджет же не резиновый
Ну хорошо, тогда надо смотреть на систему образования со стороны оптимизации. Нужно подумать, как сбалансировать эту область, как реформировать ее - уменьшить количество педагогов, переструктурировать классы. Я не знаю, как, нужно думать и анализировать. Но что я точно знаю: немотивированный учитель - причина того, что немотивированным остается ученик. И через несколько лет у этого человека будет недостаток знаний и хвост проблем с коммуникацией, ответственностью, усердием, результативностью. Таким мы, сегодня гордящиеся результатами теста PISA, видим наше недалекое будущее? Вот о чем надо задуматься.
В частном секторе, при желании, можно перепрыгнуть зарплату учителя в два, три, четыре раза!
Эстония - маленькая страна. У нас нет золота, нет дорогих полезных ископаемых, кроме сланца, да и тот под вопросом. Но при этом мы можем гордиться своими мозгами. У нас есть Bolt, у нас есть Skype, Wise… А откуда берутся эти мозги? Из школ, университетов. Если мы хотим, чтобы Эстония не сдавала эти свои позиции, в систему образования надо вкладываться. Потому что это основа.
Ты сейчас в школе просто подрабатываешь, признавая, что это временное решение. Не вернешься сюда полноценным педагогом?
Нет.
Даже на большую зарплату? Через пять-шесть-семь лет?
Нет. Выбирая между школой и частным бизнесом, я выберу частный бизнес. Зарплата - это не самый главный критерий, если мы говорим в таком ключе. Потому что я прекрасно понимаю, что в частном секторе, при желании, я могу перепрыгнуть зарплату учителя в два, три, четыре раза. Там для меня гораздо больше пространства для роста. Там можно пробовать, испытывать, нести ответственность за свои решения. Одна из самых больших ошибок, которые я совершал в этом году, была связана с моей работой в частном секторе. И это было очень страшно „в моменте“, когда я принял решение, которое привело к потере оборотов компании, но, тем не менее, я вынес из этого опыт, который я не вынес за все 10 лет работы в школе.
А вокруг тебя, в твоем окружении, есть молодые педагоги, которые прямо горят желанием работать в школе?
В школе, где я сейчас работаю (Хабенеэме - ред.), в целом довольно молодой коллектив. И вообще, такие педагоги есть, не обязательно молодые. Это призвание, наверное, особое чувство миссии и сильное внутреннее желание делать следующее поколение лучше.
Я поясню свой вопрос: у нас вообще проблема с педагогами, и я хочу понять, возможно ли и что сделать так, чтобы эти кадры нашлись. Особенно в контексте перехода на эстоноязычное образование…
Я полностью за переход на образование на эстонском! Я не вижу в этом ничего страшного, на все разговоры о том, что нужно оставить образование на родном языке, я отвечаю, что никто не запрещает открывать частные школы и преподавать там на том языке, на котором хочет.
Расскажу о своем опыте. Я работал только в эстонских школах. Разумеется, во всех этих эстонских школах были дети из русскоязычных семей. Когда началась война в Украине, появились дети из Украины. Которые за один год умудрились начать говорить по-эстонски. Да, медленно, да, с ошибками, да, на очень простом уровне. Но они сделали это за один год! Так в чем проблема?
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