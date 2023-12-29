Владимир Ниннимяки
Владимир Ниннимяки
ФОТО: Jevgenia Parv | Delfi Meedia
Новости Ида-Вирумаа
29.12.2023, 07:00

Переехавший в столицу нарвитянин о том, почему преподавание не стало делом его жизни, увлечении автомобилями и попадании своей команды в тройку победителей Ajujaht

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Почему учителя выгорают, а вопрос зарплат - дело жизни и смерти эстонского образования? Почему при нынешнем положении дел повышать автомобильный налог не время? И почему IT-сфера - это далеко не только про цифры, и отлично подходит и для гуманитариев?

Владимир Ниинимяки - коренной нарвитянин, который несколько лет назад переехал в Таллинн, молодой учитель с десятилетним стажем, один из основателей стартапа в области переобучения взрослых и увлеченный автомобилист, тестирующий различные модели авто и пишущий об этом на одном из крупных автомобильных порталов страны - сегодняшний собеседник RusDelfi, который ответил на эти и множество других горячих вопросов, в том числе, об отношении к переходу на эстоноязычное образование.

Я приведу хороший пример. Когда я закончил магистратуру, я получал около 1200 евро брутто. Я сравнивал это с работой моего брата, который не закончил на тот момент университет - он работал в IT - финансовых технологиях - и получал на тот момент больше, чем я. И я думал, какого черта я пять лет учился, мало того, что мне приходится тащить эмоциональные нагрузки с учениками, так еще отчитываться перед родителями. Зачем я всем этим в принципе занимаюсь? А когда началась пандемия и я увидел, как агрессивно общество к педагогам и медикам, меня это полностью демотивировало. От чувства миссии не осталось и следа. Мне показалось, что, мало того, что здесь не заработаешь на достойную жизнь, так еще и общество вообще не уважает эти профессии.

Это был переломный момент, потом он закончился, я вернулся в школу и понял, что абсолютно выгорел. Ты приходишь в класс, и детям все равно, кто перед ними стоит и что говорит. Я старался их заинтересовать, но у меня уходило гораздо больше энергии и ресурсов, чем я получал взамен. На этом мы со школой и расстались.

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