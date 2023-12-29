Переехавший в столицу нарвитянин о том, почему преподавание не стало делом его жизни, увлечении автомобилями и попадании своей команды в тройку победителей Ajujaht

Я приведу хороший пример. Когда я закончил магистратуру, я получал около 1200 евро брутто. Я сравнивал это с работой моего брата, который не закончил на тот момент университет - он работал в IT - финансовых технологиях - и получал на тот момент больше, чем я. И я думал, какого черта я пять лет учился, мало того, что мне приходится тащить эмоциональные нагрузки с учениками, так еще отчитываться перед родителями. Зачем я всем этим в принципе занимаюсь? А когда началась пандемия и я увидел, как агрессивно общество к педагогам и медикам, меня это полностью демотивировало. От чувства миссии не осталось и следа. Мне показалось, что, мало того, что здесь не заработаешь на достойную жизнь, так еще и общество вообще не уважает эти профессии.