Переехавший в столицу нарвитянин о том, почему преподавание не стало делом его жизни, увлечении автомобилями и попадании своей команды в тройку победителей Ajujaht

Почему учителя выгорают, а вопрос зарплат - дело жизни и смерти эстонского образования? Почему при нынешнем положении дел повышать автомобильный налог не время? И почему IT-сфера - это далеко не только про цифры, и отлично подходит и для гуманитариев?
Владимир Ниинимяки - коренной нарвитянин, который несколько лет назад переехал в Таллинн, молодой учитель с десятилетним стажем, один из основателей стартапа в области переобучения взрослых и увлеченный автомобилист, тестирующий различные модели авто и пишущий об этом на одном из крупных автомобильных порталов страны - сегодняшний собеседник RusDelfi, который ответил на эти и множество других горячих вопросов, в том числе, об отношении к переходу на эстоноязычное образование.
Я приведу хороший пример. Когда я закончил магистратуру, я получал около 1200 евро брутто. Я сравнивал это с работой моего брата, который не закончил на тот момент университет - он работал в IT - финансовых технологиях - и получал на тот момент больше, чем я. И я думал, какого черта я пять лет учился, мало того, что мне приходится тащить эмоциональные нагрузки с учениками, так еще отчитываться перед родителями. Зачем я всем этим в принципе занимаюсь? А когда началась пандемия и я увидел, как агрессивно общество к педагогам и медикам, меня это полностью демотивировало. От чувства миссии не осталось и следа. Мне показалось, что, мало того, что здесь не заработаешь на достойную жизнь, так еще и общество вообще не уважает эти профессии.