Важные события в 2024 году: от закрытия границ и выборов до Олимпийских игр и концертов

Голосование будет проходить в течение трех дней – с 15 по 17 марта 2024 года. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, Эстония не будет мешать проведению голосования в посольстве России в день президентских выборов, так как возможность организации выборов для своих граждан на территории посольства страны является одной из частей Венской конвенции.

Пока еще не раскрываются все секреты, однако, по словам организатора выставки, генерального секретаря Союза туристических фирм Эстонии Мерике Халлик, такого разнообразного и интересного контента и лучших специальных предложений туристической сферы, как на этой ярмарке, не будет больше нигде — ни в интернете, ни в странах Балтии, ни в других странах.

На выставке будут работать тематические холлы: Puhka Eestis („Отдыхай в Эстонии“), посвященный внутреннему туризму, международный главный холл Global Village („Глобальная деревня“) и холл Elamused ja maitsed („Впечатления и вкусы“), предлагающий вкусовые впечатления. Впервые на ярмарке откроется новаторская торговая зона Pööningubasaar („Чердачный базар“).

С 8 по 10 февраля в выставочном центре Eesti Näitused в Таллинне пройдет 31-я международная туристическая выставка Tourest, она станет крупнейшей за всю свою историю. Ее площадь превысит 10 000 квадратных метров и будет представлено рекордное количество экспонентов.

Во время строительных работ через КПП Нарва-Ивангород смогут проходить только пешеходы, а для автотранспорта останутся открытыми КПП Лухамаа и Койдула. Подробнее о том, какие варианты пересечения предлагают компании-перевозчики вы можете почитать по ссылке.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому 1 февраля 2024 года Россия приостановит автомобильное движение с Эстонией через КПП „Ивангород“. Россия уже составила ноту и направила ее в эстонский МИД. Ориентировочный срок строительных работ – 1,5-2 года.

В 2018 году было объявлено о прекращении проведения фестиваля, однако спустя шесть лет Õllesummer вновь возвращается. Он пройдет на Певческом поле в Таллинне с 3 по 6 июля 2024 года. В следующем году Õllesummer отметит свое 30-летие.

Группа была создана в 2005 году в Лос-Анджелесе и быстро утвердилась на музыкальном ландшафте, покоряя вершины чартов. За годы существования коллектив не раз удостаивался различных наград, подтверждающих их статус легенд хэви-метала.

В рамках своего европейского тура 11 июня 2024 года группа даст концерт в столичной Unibet Arena.

По словам организаторов концерта, 10 000 билетов были распроданы через три часа после официального начала продаж.

Альбом „My Songs“ – это четырнадцатый по счету студийный альбом, релиз которого состоялся в 2019 году. В нем собраны переработанные композиции его самых известных хитов.

В рамках мирового турне британский певец Стинг выступит 10 июня 2024 года на Тартуском певческом поле с концертом „My Songs“.

Выборы в Европейский парламент проводятся раз в пять лет. В 2019 году от Эстонии в Европарламент баллотировались 66 человек. В итоге в Европарламент прошли: Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия), Андрус Ансип (Партия реформ), Урмас Паэт (Партия реформ), Яна Тоом (Центристская партия), Яак Мадисон (EKRE), Свен Миксер (Социал-демократическая партия), Рихо Террас (Партия Isamaa).

Неделя выборов в Европейский парламент пройдет с 3 по 9 июня в 2024 году. Представление кандидатов на регистрацию начнется 10 апреля 2024 года, однако эстонские партии уже готовят списки.

Однако он также подчеркнул, что Эстония, безусловно, будет протестовать против проведения выборов на оккупированных Россией территориях Украины.

Вместе с зарубежными артистами на сценах фестиваля выступят также и эстонские исполнители, среди которых Томми Кэш, Анне Вески, Terminaator, Trad Attack!, Smilers, 2 Quick Start, Койт Тооме, Metsatöll, Танель Падар, Shanon и другие.

Всего на фестивале Õllesummer будут задействованы семь сцен.

Чемпионат Европы по футболу 2024

Турнир пройдет в Германии. Мужская сборная Эстонии по футболу заняла последнее место в своей отборочной группе чемпионата Европы. Несмотря на неутешительные результаты, эстонские футболисты все же имеют шанс сыграть в финальном турнире в Германии. Для этого им необходимо одержать две победы в стыковых матчах в марте: с Польшей и затем Финляндией или Уэльсом.

Ранее сборной Эстонии лишь раз удавалось попасть в плей-офф отбора на ЧЕ: в ноябре 2011 года наша сборная уступила Ирландии с общим счетом 1:5 (0:4 дома, 1:1 в гостях).

На данный момент в списке квалифицировавшихся для участия в турнире значатся 21 из 24 команд. Среди них – сборные Албании, Бельгии, Дании, Англии, Франции, Италии, Нидерландов, Австрии, Португалии, Румынии, Шотландии, Швейцарии, Сербии, Словакии, Словении, Испании, Чехии, Турции, Венгрии и Хорватии.

Обновление постоянной музейной экспозиции башни Кик-ин-де-Кек

Башня Кик-ин-де-Кёк – это один из самых узнаваемых символов города, а музей является одним из наиболее посещаемых туристических объектов столицы. Экспозиция музея имеет важное значение для знакомства с историей Таллинна, в то же время этот филиал городского музея испытывает значительную нагрузку ввиду большого числа посетителей – 109 000 человек в год проходит по узким лестницам башни, что является почти предельной нагрузкой с учетом особенностей архитектуры здания.

Затраты на реализацию проекта, включающего строительство обновленной экспозиции и установку новых специализированных витрин, оцениваются в 780 049 евро. Во время обновлений для посетителей останутся открыты остальные части музейного комплекса, включая бастионы, три средневековых башни и ход, соединяющий их.