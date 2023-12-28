Важные события в 2024 году: от закрытия границ и выборов до Олимпийских игр и концертов(37)
RusDelfi собрал основные события, которые ожидают жителей Эстонии в 2024 году.
Закрытие автомобильного движения по мосту Нарва–Ивангород
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому 1 февраля 2024 года Россия приостановит автомобильное движение с Эстонией через КПП „Ивангород“. Россия уже составила ноту и направила ее в эстонский МИД. Ориентировочный срок строительных работ – 1,5-2 года.
Во время строительных работ через КПП Нарва-Ивангород смогут проходить только пешеходы, а для автотранспорта останутся открытыми КПП Лухамаа и Койдула. Подробнее о том, какие варианты пересечения предлагают компании-перевозчики вы можете почитать по ссылке.
Крупнейшая за всю свою историю туристическая выставка Tourest
С 8 по 10 февраля в выставочном центре Eesti Näitused в Таллинне пройдет 31-я международная туристическая выставка Tourest, она станет крупнейшей за всю свою историю. Ее площадь превысит 10 000 квадратных метров и будет представлено рекордное количество экспонентов.
На выставке будут работать тематические холлы: Puhka Eestis („Отдыхай в Эстонии“), посвященный внутреннему туризму, международный главный холл Global Village („Глобальная деревня“) и холл Elamused ja maitsed („Впечатления и вкусы“), предлагающий вкусовые впечатления. Впервые на ярмарке откроется новаторская торговая зона Pööningubasaar („Чердачный базар“).
Пока еще не раскрываются все секреты, однако, по словам организатора выставки, генерального секретаря Союза туристических фирм Эстонии Мерике Халлик, такого разнообразного и интересного контента и лучших специальных предложений туристической сферы, как на этой ярмарке, не будет больше нигде — ни в интернете, ни в странах Балтии, ни в других странах.
Выборы президента РФ
Голосование будет проходить в течение трех дней – с 15 по 17 марта 2024 года. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, Эстония не будет мешать проведению голосования в посольстве России в день президентских выборов, так как возможность организации выборов для своих граждан на территории посольства страны является одной из частей Венской конвенции.
Однако он также подчеркнул, что Эстония, безусловно, будет протестовать против проведения выборов на оккупированных Россией территориях Украины.
Выборы в Европейский парламент
Неделя выборов в Европейский парламент пройдет с 3 по 9 июня в 2024 году. Представление кандидатов на регистрацию начнется 10 апреля 2024 года, однако эстонские партии уже готовят списки.
Выборы в Европейский парламент проводятся раз в пять лет. В 2019 году от Эстонии в Европарламент баллотировались 66 человек. В итоге в Европарламент прошли: Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия), Андрус Ансип (Партия реформ), Урмас Паэт (Партия реформ), Яна Тоом (Центристская партия), Яак Мадисон (EKRE), Свен Миксер (Социал-демократическая партия), Рихо Террас (Партия Isamaa).
Стинг в Тарту
В рамках мирового турне британский певец Стинг выступит 10 июня 2024 года на Тартуском певческом поле с концертом „My Songs“.
Альбом „My Songs“ – это четырнадцатый по счету студийный альбом, релиз которого состоялся в 2019 году. В нем собраны переработанные композиции его самых известных хитов.
По словам организаторов концерта, 10 000 билетов были распроданы через три часа после официального начала продаж.
Концерт американской хэви-метал группы Five Finger Death Punch
В рамках своего европейского тура 11 июня 2024 года группа даст концерт в столичной Unibet Arena.
Группа была создана в 2005 году в Лос-Анджелесе и быстро утвердилась на музыкальном ландшафте, покоряя вершины чартов. За годы существования коллектив не раз удостаивался различных наград, подтверждающих их статус легенд хэви-метала.
Возвращение фестиваля Õllesummer
В 2018 году было объявлено о прекращении проведения фестиваля, однако спустя шесть лет Õllesummer вновь возвращается. Он пройдет на Певческом поле в Таллинне с 3 по 6 июля 2024 года. В следующем году Õllesummer отметит свое 30-летие.
В качестве хедлайнера выступит известная группа, исполняющая электронную танцевальную музыку, – Scooter.
Украину представит певица Светлана Лобода, Латвию – рок-группа Brainstorm, а Великобританию – рок-коллектив Smokie.
Вместе с зарубежными артистами на сценах фестиваля выступят также и эстонские исполнители, среди которых Томми Кэш, Анне Вески, Terminaator, Trad Attack!, Smilers, 2 Quick Start, Койт Тооме, Metsatöll, Танель Падар, Shanon и другие.
Всего на фестивале Õllesummer будут задействованы семь сцен.
Чемпионат Европы по футболу 2024
Турнир пройдет в Германии. Мужская сборная Эстонии по футболу заняла последнее место в своей отборочной группе чемпионата Европы. Несмотря на неутешительные результаты, эстонские футболисты все же имеют шанс сыграть в финальном турнире в Германии. Для этого им необходимо одержать две победы в стыковых матчах в марте: с Польшей и затем Финляндией или Уэльсом.
Ранее сборной Эстонии лишь раз удавалось попасть в плей-офф отбора на ЧЕ: в ноябре 2011 года наша сборная уступила Ирландии с общим счетом 1:5 (0:4 дома, 1:1 в гостях).
На данный момент в списке квалифицировавшихся для участия в турнире значатся 21 из 24 команд. Среди них – сборные Албании, Бельгии, Дании, Англии, Франции, Италии, Нидерландов, Австрии, Португалии, Румынии, Шотландии, Швейцарии, Сербии, Словакии, Словении, Испании, Чехии, Турции, Венгрии и Хорватии.
Обновление постоянной музейной экспозиции башни Кик-ин-де-Кек
Башня Кик-ин-де-Кёк – это один из самых узнаваемых символов города, а музей является одним из наиболее посещаемых туристических объектов столицы. Экспозиция музея имеет важное значение для знакомства с историей Таллинна, в то же время этот филиал городского музея испытывает значительную нагрузку ввиду большого числа посетителей – 109 000 человек в год проходит по узким лестницам башни, что является почти предельной нагрузкой с учетом особенностей архитектуры здания.
Затраты на реализацию проекта, включающего строительство обновленной экспозиции и установку новых специализированных витрин, оцениваются в 780 049 евро. Во время обновлений для посетителей останутся открыты остальные части музейного комплекса, включая бастионы, три средневековых башни и ход, соединяющий их.
Новая экспозиция Кик-ин-де-Кёк будет знакомить с братством Черноголовых и их вкладом в защиту города, с историей вооружения и укреплений Таллинна, а также с ролью башни в ходе Ливонской войны (1558–1583). Согласно текущим планам, обновленная экспозиция откроется в июне 2024 года.
Международная учебная регата The Tall Ships Races
В 2024 году Таллинн будет принимать крупнейшую в Европе международную учебную регату Tall Ships Races. Более 50 больших парусников будут пришвартованы в портах столицы с 11 по 14 июля.
The Tall Ships Races – это международная учебная регата, которую проводят в открытом море. Ее задача привлекать внимание молодежи и обучать ее морскому искусству, а также обращать внимание юных моряков на текущее состояние морской среды и на необходимость бережного отношения к природе.
Не менее половины команды флота составят молодые энтузиасты из различных стран, возрастом от 15 до 25 лет. Многие из них впервые в жизни выйдут в море.
The Tall Ships Races должна была пройти еще в 2021 году, но тогда, из-за связанных с COVID-19 ограничений и продолжающейся эпидемии, была отменена.
Летние Олимпийские игры
33-е летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в 2024 году в Париже. Это будет третья по счету Летняя Олимпиада в столице Франции. Ранее они проходили в 1900 и 1924 годах.
Вероятно, Эстония сможет отправить на Олимпиаду в Париж порядка 30 спортсменов. Однако уже сейчас можно утверждать, что 17-летняя пловчиха Энели Ефимова будет представлять нашу страну на этих соревнованиях. Она стала первой эстонской спортсменкой, которая выполнила норматив для участия в Олимпиаде.
Что касается спортсменов из России и Беларуси, то Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил им участвовать в Олимпиаде, но с оговорками: до соревнований будут допущены только индивидуальные атлеты, которые успешно пройдут квалификацию в своих дисциплинах. И выступать они смогут в нейтральном статусе. В командных видах спортсменам из этих стран участвовать будет нельзя, как и тем, кто активно поддерживает вторжение России в Украину.
Новый генсек НАТО
Летом 2023 года действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует доработать в качестве главы альянса только до осени: 1 октября 2024 года он покинет свой пост.
Столтенберг вступил в должность еще в 2014 году и предполагалось, что его полномочия истекут в 2018 году, однако их продлевали уже несколько раз.
В ноябре этого года на форуме по обороне, организованном изданием Politico, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о готовности занять пост генсека НАТО.
Среди других возможных кандидатов – премьер Нидерландов Марк Рютте и министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.
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