Россия закроет автомобильное движение по мосту Нарва - Ивангород: что ждет путешественников?

В опубликованном документе также сказано, что МИД РФ поручено уведомить эстонскую сторону о принятом решении. Пока подобного обращения не поступало. Здесь необходимо подчеркнуть, что Россия должна составить ноту и направить ее в МИД за 90 дней до закрытия/ремонта пограничного перехода. Пока эстонский МИД не получил уведомления, информация о закрытии считается неофициальной.

Департамент полиции и погранохраны Эстонии напоминает, что в это время (ближайшие полтора-два года) через КПП Нарва-Ивангород смогут проходить только пешеходы, а для автотранспорта останутся открытыми КПП Лухамаа и Койдула.

Сохранятся ли автобусные маршруты до Санкт-Петербурга через Нарву?