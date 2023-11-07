Россия закроет автомобильное движение по мосту Нарва - Ивангород: что ждет путешественников?(10)
С 1 февраля 2024 года Россия приостановит автомобильное движение с Эстонией через КПП „Ивангород“. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Сохранятся ли автобусные маршруты, повысят ли цену, и какие варианты пересечения предлагают компании-перевозчики – в материале RusDelfi.
В опубликованном документе также сказано, что МИД РФ поручено уведомить эстонскую сторону о принятом решении. Пока подобного обращения не поступало. Здесь необходимо подчеркнуть, что Россия должна составить ноту и направить ее в МИД за 90 дней до закрытия/ремонта пограничного перехода. Пока эстонский МИД не получил уведомления, информация о закрытии считается неофициальной.
Департамент полиции и погранохраны Эстонии напоминает, что в это время (ближайшие полтора-два года) через КПП Нарва-Ивангород смогут проходить только пешеходы, а для автотранспорта останутся открытыми КПП Лухамаа и Койдула.