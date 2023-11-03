Распоряжение подписано: погранпереход в Ивангороде закроется для автомобилей 1 февраля

„Временно закрыть автомобильный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации Ивангород (Ленинградская область) (за исключением его пешеходной составляющей) с 1 февраля 2024 г. на период его реконструкции“, - говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.

Там отмечается, что МИДу России поручено уведомить Эстонскую Республику о принятом решении, передает Интерфакс.

Когда планируется завершить реконструкцию, в документе не уточняется.

„Медуза“ отмечает, что в декабре 2022 года российские СМИ, в том числе „Фонтанка“, со ссылкой на губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко писали, что пункт пропуска планируют закрыть на реконструкцию на два-три года. Ожидалось, что ремонт начнется весной-летом 2023 года. Как уточняет ТАСС, программу реконструкции, которая подразумевала также повышение пропускной способности Ивангорода, Минтранс РФ представил в 2020 году.

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