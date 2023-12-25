В Москве вынесен приговор по делу об убийстве таллиннских школьниц 34-летней давности

Ранее мы рассказывали детали громкого преступления. Следователи установили, что в 1989 году мужчина встретил туристок на выходе из метро и предложил показать достопримечательности Москвы. А после их нашли мертвыми.

Школьницам было всего по шестнадцать. Криста Сарап была задушена канатом, а Эда Эйкла брючным ремнем. Девушки приехали в Москву на французскую выставку живописи в музей Пушкина. Трое мужчин завели туристок в лес, избили, раздели, надругались и решили избавиться от тел в парке Лосиный остров.

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