Миграционная атака продолжается? С эстонских погранпунктов обратно в РФ отправлено 15 человек

По словам пресс-секретаря ведомства Пирьо Нейссаар, в пятницу чуть после полуночи шестеро граждан Индии, не имеющих права на въезд в Европейский союз, попытались попасть в Эстонию через погранпереход в Нарве. Полиция не позволила этим людям пересечь границу и не пустила в Эстонию. Российская пограничная служба разрешила им вернуться в РФ.

В четверг, 21 декабря, въезд в Эстонию на погранпереходе Нарва-1 был запрещен двум гражданам России, двум гражданам Грузии и одному гражданину Молдовы, добавила Нейссаар. C юго-восточных погранпунктов в четверг развернули трех граждан Сербии и одного гражданина Украины.

По данным полиции, наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что у людей отсутствовали необходимые для въезда в страну документы, они давали неясные показания о цели поездки или в ходе беседы было установлено, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны.

Иностранцам был составлен запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.

Сегодня, 22 декабря, на нарвском погранпункте образовалась очередь. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

Пока граница остается открытой

Напомним, 5 декабря Идаский префект Тарво Крууп сообщил, что граница с Россией останется открытой, пока не случится реальной миграционной атаки, Однако при определенных действиях погранслужбы РФ граница будет гарантированно закрыта.

Что же пограничники называют „миграционной атакой“?

„Мы вполне способны понять разницу между реальными просителями убежища и теми людьми, которые участвуют в т.н. миграционном давлении. Последних мы разворачиваем еще на этапе проверки, а Россия впускает их обратно. Но если в какой-то момент Россия просто не впустит их назад, мы окажемся в ситуации, когда нам придется заниматься судьбой этих людей. И тогда граница будет закрыта немедленно, чтобы избежать второй, третьей и четвертой волны мигрантов“, — пояснил тогда Крууп.