ФОТО | На границе в Нарве огромные очереди. Что происходит?

Всего у погранперехода около двадцати человек. Кто-то с большими чемоданами, кто-то — с переносками, в которых животные. Многие стоят под зонтами — в Нарве идет снег. По словам корреспондента, по состоянию 11 утра очередь идет медленно — поговаривают, что не работает биометрия. Но буквально через десять минут желающих пешком перечь границу уже практически нет. Люди приходят „волнами“.

К границе подъезжает мужчина на велосипеде — он часто ходит в Ивангород. „То за продуктами, то пообщаться“, — машет рукой мужчина. Велосипед оставляет у границы и идет пешком. Сегодня в Ивангород пошел забирать подарки, которые заказывал для семьи. „К Рождеству готов!“ — отрапортовал пересекающий границу.

Корреспондент поговорила и с водителями, которые ждут свою очередь, чтобы пересечь границу. Артем — из Финляндии. Он приехал к границе больше суток назад, к 6 утра в четверг. „С тех пор стоим — других вариантов, как пересечь границу, нет, — рассказывает мужчина и объясняет, что в Россию отправился на рождественские праздники к родственником. Если границу закроют, остается вариант летать, отмечает Артем. — Что очень неудобно. Либо буду пытаться ездить через Латвию“.

Пожилая пара из Кохтла-Ярве, приехали в четверг к границе. „До сих пор стоим — очередь не движется“, — отмечают жители Эстонии.

Автомобилей, пытающихся пересечь границу, достаточно много, отмечает корреспондент. В том числе с финскими номерами, но больше эстонских. На Петровской площади в 11 утра находится два автобуса.

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